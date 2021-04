Na iPhony míří napodobenila hitu Among Us. Není na to ale už příliš pozdě?

Multiplayerový fenomén Among Us se v létě minulého roku rozrostl takovým způsobem, že bylo těžké na postavičky ze hry někde náhodou nenarazit. Hra, která existovala takřka dva roky v obskuritě s několika málo stovkami aktivních hráčů denně, se díky podpoře populárních streamerů dostala najednou na tisícinásobná čísla. Z oblíbenosti Among Us tak začalo rychle těžit množství her, které se hratelností úspěšného projektu velmi silně inspirovalo. Další takovou z nich je Suspects: Mystery Mansion, která dorazila na iPhony před několika málo dny. Nabízí však oproti Among Us něco originálního?

Suspects: Mystery Mansion se už na první pohled od Among Us liší svým zasazením a vizuálním stylem. V novince se namísto vesmírné stanice budete bát o život ve strašidelném zámku, a místo astronautů budete ovládat antropomorfická zvířata. Vaším úkolem bude ale podobně jako v Among Us najít ve skupině deseti hráčů jednoho vraha. Suspects: Mystery Mansion ovšem oživuje hratelnost přidáním postavy detektiva. Zatímco většina hráčů bude mít za úkol splnit unikátní úkoly, detektiv může věnovat plnou pozornost pozorování okolí a správnému vydedukování identity vraha. Schůze, na kterých se diskutuje o jeho možné identitě, pak mají oproti Among Us tu výhodu, že probíhají přes integrovaného hlasového klienta, není tedy zapotřebí používat aplikaci třetí strany.

Otázkou zůstává, zda jde o dost významné změny na to, aby titul odlákal hráče od Among Us. Tomu se stejně nedaří tolik, jako před pár měsíci, a musí se spokojit s přibližně dvacetinovou hráčskou základnou. Jaký názor máte na novinku vy? Hrajete stále Among Us, nebo jste na něj už zapomněli a s chutí si vyzkoušíte Suspect: Mystery Mansion? Tak či onak, novou hru si můžete zcela zdarma stáhnout z App Storu.