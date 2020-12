Oblíbená hra Among Us dorazila na Switch

Aby hra byla populární, nemusí nutně mít high-endové grafické vychytávky. Přesně to dokazuje nesmírně populární multiplayerová hra Among Us, která pobláznila v posledních měsících PC a mobilní hráče. Nově si můžete tuto pecku užít také na Nintendo Switch, přičemž samozřejmostí je podpora cross-platform. Hráli jste Among Us?