Nejlepší hry na iPhone, které byste si měli přes svátky zahrát

O svátcích by člověk sice měl trávit čas hlavně se svými blízkými, App Store ovšem láká na obrovské množství kvalitních herních zážitků. Pokud také ucitíte potřebu lákání odpovědět, máme pro vás seznam deseti nejlepších herních titulů, jejichž výběrem určitě neprohloupíte.

Stardew Valley

Ze simulátoru farmaření se postupně tstal fenomén na všech možných i nemožných platformách. Stardew Valley se dokonale hodí k lenivým okamžikům před televivzí, kdy si můžete v klidu pěstovat dýně a borůvky. A když vás popadne touha po dobrodružství můžete se svým farmářem, a nově i s dalším hráčem, vyrazit třeba do dolů dát za vyučenou monstrům a posbírat vzácné materiály k výrobě lepšího vybavení.

Hru Stardew Valley můžete stahovat za 99 korun zde.

Grindstone

Grindstone na první pohled vyniká svým grafickým zpracováním, které jako by vypadlo z někajého vysokorozpočtového animovaného seriálu. Hra oživuje již pořádně prozkoumaný žánr hádanek ve stylu spoj-tři pomocí implementace mechanik, které hráče oceňují za riskování. Můžete například vždy pobýt v levelu po časovém limitu, ale monstra, proti kterým bojujete, budou čím dál agresivnější.

Hru Grindstone můžete hrát jako součást předplatného Apple Arcade.

What the Golf?

What the Golf? není tak úplně klasickou golfovou hrou. Precizně posekaný pažit totiž mění za lidštější prostředí lesních cest, rušných dálnic a vědeckých laboratoří. Bláznivá obdoba populárního sportu dokonce v některých úrovních zamění obyčejný golfový míč za zábavnější věci, například auto s přeřízlými brzdovými hadičkami.

Hru What the Golf? můžete hrát jako součást předplatného Apple Arcade.

Sayonara Wild Hearts

Sayonara Wild Hearts je jednohubkou, kterou lze naordinovat při melancholické náladě. Ve hře řeší hlavní hrdinka zásadní rozchod. Vyrovnává se s ním po svém, ve své představivosti musí porazit druhou verzi sebe sama. Hra se pyšní geniálním soundtrackem, kdy do rytmu dream popových melodií inscenuje i vlastní hratelnost.

Hru Sayonara Wild Hearts můžete hrát jako součást předplatného Apple Arcade.

Legends of Runeterra

Na iPhonech dlouho žánru multiplayerových karetních her dominoval Hearthstone od Blizzardu. Ten má sice pořád nejpočetnější herní základnu, ale co se týče kvality, jasně ho překonává Legends of Runeterra. To napravuje všechny kritizované prvky svého konkurenta a přidává navrch svět známý z League of Legends.

Hru Legends of Runeterra můžete stahovat zdama zde.

Call of Duty: Mobile

Po stažení Fortnitu z App Storu už hráčům lačnících po pořádném střílečkovém zážitku, nezbylo moc alternatic. Takové Playerunknown’s Battlegrounnd jistě zasytí hlad po battle royale titulu, Call of Duty: Mobile zas uhasí žízeň po žhavých přestřelkách. Hra vydělává po světě neskutečné peníze a do budoucna se plánuje snad i samostatný battle royale mód.

Hru Call of Duty: Mobile můžete stahovat zdarma zde.

Creaks

Hry od Amanita Design jsou na iPhonech už jako doma. Zatím poslední kousek brněnského studia se odpoutává od povětšinou roztomilých premis jejich ostatních projektů a sestupuje společně s hlavním hrdinou do tajemné podzemní říše. V té její obyvatelé řeší problém oživlého nábytku, ten jim pomůžete vyřešit pomocí správného plnění množství hádanek.

Hru Creaks můžete hrát jako součást předplatného Apple Arcade.

The Witness

Hry z první osoby se většinou na zařízeních s dotykovými displeji moc dobře nehrají. To ovšemneplatí o The Witness. Ruce vám totiž nechá zcela prázdné, zapomeňte na samopaly a brokovnice. The Witness je meditativní logická adventura, ve které řešíté řadu unikátních hádanek a pokoušíte se vzpomenout na to, kým vlastně doopravdy jste.

Hru The Witness můžete stahovat za 249 korun zde.

Journey

Journey je dalším meditativním zážitkem. Na rozdíl od the Witness se vám ale nesnaží poplést hru logickými výzvami. Mnohem větší roli hraje v Journey pocit prozkoumávání a objevování nových oblastí. Hra je značně lineární, to ji však pomáhá ve vytváření nádherných scenérií a duši pohlazujících momentů. Krásná grafika ve spojení s poklidnou hudbou dělá ze hry ideálního společníka na svátky míru a pohody.

Hru Journey můžete stahovat za 79 korun zde.

Super Stickman Golf 3

What the Golf? nabízí zcela nový pohled na sport s dlouhou historií. Super Stickman Golf 3 k němu přistupuje tradičnějším způsobem, při tom ale nic neztrácí na zajímavosti. Hra nabízí golf ve dvou rozměrech, kde namísto klasického sledování větru a terénu sledujete celkovou geometrii levelu.

Hru Super Stickman Golf 3 můžete stahovat zdarma zde.