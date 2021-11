Among Us vám nově (nejen) na iPhonech dá příležitost měnit se v ostatní hráče

Minulý podzim se stala hra Among Us nečekaným hitem. Díky pozornosti od známých streamerů se z původně neviditelné hry stal v průběhu pár týdnů obrovský hit. Studio Innersloth si tak díky neskutečnému nárůstu hráčské základny mohlo dovolit začít na hře pracovat v mnohem větším měřítku, než bylo do té doby možné. Sada updatů představila nové mapy, kosmetické doplňky i herní módy. V plánovaném updatu ale přijde snad zatím nejrazantnější změna. Ten totiž d hry představí zcela novou možnost brát na sebe roli Shapeshiftera, který se může měnit do postav ostatních hráčů. Podle vývojářů má jít o první z několika v budoucnu připravených rolí, jež mají za úkol osvěžit herní hratelnost.

💥 THE SHAPESHIFTER 💥

One of the new roles in the next update!

– Ability: Impostor can morph into any other living Crewmate

– Do it well to frame others and create chaos and confusion hehehehehe

✨ All info: https://t.co/XWIybLiTnd pic.twitter.com/vhcak14iHB

— Among Us 🦴 (@AmongUsGame) October 27, 2021