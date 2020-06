The Last of US: Part II bylo v Saudské Arábii zakázáno

Hit posledních dní a týdnů a jedna z nejočekávanějších her roku se dočkala zákazu. Konkrétně stopku hře vystavila Saudská Arábie, které se nelíbí lesbický vztah protagonistek Diny a Ellie. V této zemi si tedy hru rozhodně nekoupíte. Hra ale i tak zaznamenává obrovské prodejní úspěchy. Zkoušeli jste The Last of Us: Part II?