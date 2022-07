5 her ze Steamu, které dnes na macOS a Windows získáte výhodněji (28. 7. 2022)

Připravili jsme pro vás ty nejzajímavější hry pro macOS i Windows, které jsou v dnešní den ve slevě. Bohužel se může lehce stát, že některá z her bude opět za plnou cenu. My to žádným způsobem nemůžeme ovlivnit a chtěli bychom vás ujistit, že aplikace byla ve slevě v době psaní článku.

Age of Mythology je zpět! Vyberte si svého boha a vydejte se na bitevní pole v této klasické strategické hře vylepšené o plnou integraci se Steamworks a rozšířené funkce. Součástí Extended Edition je kromě hry také rozšíření Age of Mythology: The Titans a Golden Gift Campaign.

Fotogalerie Age of Mythology 0 Age of Mythology 1 Age of Mythology 2 Age of Mythology 3 Vstoupit do galerie