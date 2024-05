Legendární ICQ po 28 letech končí! Pamatujete si ještě své číslo či oblíbené hry?

Zatímco v současnosti komunikuje celý svět přes Facebook Messenger, WhatsApp, Instagram Direct, Viber či řadu dalších typově podobných komunikátorů, před dobrými dvaceti lety tomu bylo úplně jinak. Naprostou jedničkou ve světě internetových komunikátorů bylo legendární ICQ, tedy zkratka hesla „I seek you“ nebo chcete-li česky, „hledám tě“. Ostatně, vždyť v roce 2001 využívalo ICQ podle webu PCmag.com kolem 100 milionů uživatelů, což je vzhledem k tomu, že tehdy ještě nebyl internet ani zdaleka tak rozšířen jako je tomu nyní naprosto dechberoucí číslo. S nástupem konkurence však začala popularita ICQ upadat, až se na něj skoro zapomnělo, přičemž nyní přichází jeho definitivní konec.

Na oficiálních webových stránkách ICQ, které funguje doposud, se objevila informace o tom, že bude služba k 26. červnu ukončena s tím, že uživatelé mají začít využívat jiné komunikátory v čele s VK Messnegerem. ICQ se tak se světem loučí po dobrých 28 letech – vždyť jeho první verze byla vydána izraelskou firmou Mirabilis už v roce 1996. Za dobu své existence pak ICQ vystřídalo několik dalších majitelů, což mohlo mít do jisté míry taktéž negativní vliv na jeho uživatelskou oblibu. Když například v roce 2010 prodal tehdejší vlastník AOL tento komunikátor ruskému serveru Mail.ru, mnozí uživatelé nešetřili kritikou a začali z ICQ prchat.

Vsadím se, že budu mluvit za spoustu z nás, když řeknu, že se ICQ do našich pamětí zapsalo hned několika věcmi. První z nich je bezesporu originální číslo kontaktu, které si pamatuje doposud snad každý, kdo kdy ICQ používal. Mé například bylo 450-444-771, přičemž do komentářů se klidně podělte o ta svá, ať nostalgicky zavzpomínáme. :) Další nezapomenutelnou částí ICQ byly bezesporu hry, na kterých jsme trávili s přáteli dlouhé hodiny. Pamatujete například na Zoopaloolu či Slide a lama? Pokud ne, nevadí – na ikonické „o ou“ při příchozí zprávě si už pamatovat budete stoprocentně. Zkrátka a dobře, ICQ je legendou, která pro mnohé z nás znamenala do jisté míry první větší seznámení se s internetem jako takovým a přestože jej již nyní valná většina z nás nepoužívá, v našich srdcích a vzpomínkách zůstane ICQ napořád.