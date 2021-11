5 filmů na iTunes, které tento víkend pořídíte výhodněji (5. 11. 2021 – 7. 11. 2021)

Služba iTunes čas od času zlevňuje vybrané tituly – v dnešním článku se podíváme na pětici filmů, které si na iTunes můžete o víkendu pořidit zvýhodněně. Může se však stát, že filmy na iTunes opět podraží a k zakoupení tak budou za jinou cenu, než uvádíme ve článku. My to bohužel nemůžeme ničím ovlivnit, avšak ujišťujeme vás, že v době psaní článku byly ceny na českém iTunes takové, jaké uvádíme.

Králova zahradnice

Královský dvůr za doby Ludvíka XIV. byl nabitý vášněmi, lascivností a nebezpečím. To se často ukrývalo pod sešněrovanými korzety, napudrovanými parukami a bohatými krinolínami dvorních dam, jež za svými vějíři uměly zamaskovat nejednu špinavost. A tak je tomu i v případě Královy zahradnice. Kate Winslet jako emancipovaná zahradnice Sabine De Barra je povolána do Versailles, aby pro krále Francie vytvořila zahrady dosud nevídané nádhery. Pro pobyt u dvora Krále Slunce jsou ale potřeba hodně ostré lokty. Kate v roli Sabine musí obstát nejen jako profesionálka, která navrhne zahrady obdivované celý světem. Musí obstát i jako žena, která skrývá tajemství z minulosti. A jako vášnivá a emocionální bytost, která svou upřímností vnese do Versailles nebývalý rozruch a rozpoutá vlnu se zvláštní vlastností. Vlnu, jež umí smést toho, kdo ji rozpoutal.

39,- vypůjčení, 129,- zakoupení

Angličtina, čeština

Film Králova zahradnice pořídíte zde.

Timber – Lovec pokladů

Máte náladu na milý a dojemný snímek, který potěší i mladší diváky? Timber Lovec pokladů je film o chlapci, který s pomocí svého nejlepšího kamaráda – roztomilého mluvícího psa – využije příležitost k záchraně svého domova a rodiny.

39,- vypůjčení, 79,- zakoupení

Angličtina, čeština

Interview s upírem

Novinář Daniel Malloy potká v roce 1991 Louise de Pointe du Lac, který o sobě tvrdí, že je již 200 let upírem. Louis mu vypráví svůj příběh, který začíná v New Orleansu…V roce 1791 plantážníkovi Louisovi zemře při porodu manželka i dítě. Louis, který ztratí chuť do života a chce zemřít, utápí svůj smutek v alkoholu a ženách. Vyhledá ho osamělý upír Lestat de Lioncourt a slíbí mu nesmrtelnost. Louis se stane upírem a Lestatovým společníkem. Bydlí spolu v Louisově sídle na plantáži poblíž New Orleansu, Lestat si užívá upírského života plnými doušky, saje krev mladým dívkám i aristokratkám a zabijí je. Louis ale odmítá pít lidskou krev a živí se krví krys, drůbeže a psů. Otroci jsou vystrašeni řadou úmrtí a žádají Louise, aby poslal Lestata pryč. Louis dá jednoho dne otrokům svobodu a zapálí vlastní dům… Lestat pro oba najme byt v New Orleansu a nutí Louise, aby začal pít lidskou krev. Jednou Louis najde osiřelou holčičku Claudii, která ho prosí o pomoc. Louis ji kousne s tím, že tak dojde klidu. Lestat však Claudii změní v upírku a dá ji jako dárek nešťastnému Louisovi. Claudia hned od začátku velmi touží po lidské krvi. Lestat a Louis začnou považovat Claudii za svou dceru a řadu dalších let ji rozmazlují. Uplyne třicet let, svět se změní a Claudia si uvědomí, že navždy zůstane dítětem, nikdy nevyroste v dospělou ženu. Mrzí ji, že není smrtelná jako ostatní lidé, a má Lestatovi za zlé, že ji proměnil v upírku. Prosí Louise, aby Lestata opustil. Louis však k tomu nemá odvahu. Claudia podstrčí Lestatovi krev z mrtvého člověka, kterou upíři nesmějí pít, podřízne ho a s Louisem ho pohodí do močálu. Louis s Claudií se pak rozhodnou, že odjedou do Evropy. Lestat, který přežil, se však znovu vrátí. Louis ho zapálí a s Claudií utečou na loď…

59,- vypůjčení, 129,- zakoupení

Angličtina, české titulky

Film Interview s upírem pořídíte zde.

Pašerák

Clinta Eastwooda uvidíme v roli Earla Stonea, osmdesátníka, který je na mizině, sám a navíc je nucen zavřít svou společnost. V této těžké chvíli dostane nabídku práce řidiče. Zní to jednoduše, ale Earl nemá ani tušení, že se upíše jako kurýr mexickému drogovému kartelu. Vede si dobře – dokonce až tak dobře, že jeho zásilky rostou exponenciální řadou a nasadí na něj i psovoda. Ten však není jediný, kdo Earla sleduje. Záhadný nový pašerák přiláká pozornost také drsného agenta DEA Colina Batese. Přestože se Earlovy finanční problémy stávají minulostí, chyby, kterých se dříve dopustil, na něj začínají těžce doléhat. Není jisté, zda bude mít dost času, aby své chyby napravil dříve, než ho dohoní zákon nebo vymahači drogového kartelu.

129,- zakoupení

Angličtina, čeština, české titulky

Film Pašerák pořídíte zde.

Muž z oceli

Ve vzdálené galaxii se nachází planeta Krypton, která se kvůli vyčerpání přírodních zdrojů ocitá na pokraji záhuby. Jor-El věří, že jedinou nadějí pro jeho lid je najít jinou vhodnou planetu k životu. Vysílá svého novorozeného syna Kal-Ela na planetu Zemi. Generál Zod se domnívá, že za zkázu planety je zodpovědná vláda, a rozhodne se převzít kontrolu. Poté zabije Jor-Ela a je i se spolupachateli uvězněn ve vesmírném žaláři. Zod přísahá, že Jor-Elova syna jednoho dne najde a pomstí se. Na Zemi se Kala ujmou manželé Kentovi, kteří mu dají jméno Clark. Už jako malý chlapec si Clark připadal jiný. Jeho zvláštní schopnosti ho děsily, nerozuměl jim a snažil se je před svým okolím skrývat. Když se od svých rodičů dozví, že pochází z jiné planety, jeho život mu konečně začne dávat smysl. Planeta Země mu poskytla domov, nyní je tedy na něm, aby Zemi a její obyvatele ochránil. Clark pozmění svůj vzhled a vydává se do Metropolisu, kde jako Clark Kent nastupuje do redakce Daily Planet a mění se v anonymního zachránce lidských životů. Jediný, kdo pozná Clarkovo tajemství, je jeho láska Lois.

59,- zapůjčení, 129,- zakoupení

Anglitina, české titulky

Film Muž z oceli pořídíte zde.