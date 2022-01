Louis Vuitton představil smartwatch s unikátním displejem a cenou přesahující 80 tisíc korun

Módní domy se v posledních letech snaží o čím dál tím větší spojení elektroniky a módy a pokud bych měl na tomto poli vyzdvihnout jeden, pak by to byl právě Louis Vuitton. Francouzská značka jako první z věhlasných módních domů uvedla na trh vlastní hodinky, sluchátka nebo například reproduktory. Zatímco první generaci hodinek od LV, tedy pokud je řeč o smartwatch, si můžete koupit již nějaký ten rok, dnes přichází na trh zbrusu nový model s názvem Tambour Horizon Light Up. Novinka pak nezaujme jen ty, kteří milují módu, ale i opravdové technologické nadšence.

Hodinky Tambour Horizon Light Up označuje LV za nejkretivnější chytré hodinky na světě a jsou navrženy tak, aby každá věc, co na nich děláte, byla nezapomenutelným zážitkem. Hodinky mají klasický kulatý tvar a samozřejmě vyměnitelné tahy nebo chcete-li řemínky. Nechybí ovládací tlačítka, senzory pro snímání tepové frekvence, a tak dále. Displej je mimo jiné vybaven 24 LED diodami, které ve tmě dělají zajímavé animace. Integrované ciferníky Louis Vuitton jsou propojeny právě s těmito diodami a hodinky tak neustále nabízí zajímavou podívanou při každém pohledu na ně. Navíc LV ohnul displej a i když LED diody jsou již jen skutečně diodami a nikoli displejem, vypadá čelní strana hodinek skutečně zajímavé. Hodinky by se měly přizpůsobit preferencím majitele tak, aby bylo jejich používání zcela intuitivní.

Samotné pouzdro hodinek je tvořeno z pískované nerezové oceli s hnědým PVD povlakem a nachází se na něm také korunka a tlačítka ze stejného materiálu. Zadní část je pak tvořena leštěnou keramikou s rytinou monogramu LV a safírovým sklíčkem, které kryje senzory. Hodinky mají velikost 44mm a tloušťka pouzdra je 13,2mm. Displej nabízí rozlišení 390×390 pixelů, což znamená 327 pixelů na jeden palec s tím, že se jedná o AMOLED. Hodinky jsou vodotěsné do 30 metrů a průměrně vydrží na jedno nabití jeden den, včetně používání již zmíněných LED diod. Mezi senzory patří snímač vibrací, měření tepové frekvence, mikrofon, gyroskop, akcelometr a světelný senzor. Hodinky nabízí NFC, Wi-Fi a Bluetooth 4.2 s tím, že jsou kompatibilní jak s Androidem, tak s iOS a HarmonyOS. O výkon hodinek se stará procesor Snapdragon Wear 4100 a 1GB RAM spolu s 8GB paměti. Cena je 3450€, což je aktuálně něco přes 80 000 korun.