Louis Vuitton představil designový skvost: bezdrátový reproduktor za 60 tisíc

Svět módy a technologií se v posledních letech propojuje čím dál tím víc. Nejslavnější módní domy světa již dávno nedělají jen obaly na iPhone nebo řemínky pro Apple Watch, čím dál častěji se pouštějí i do vlastních technologických vychytávek. Zřejmě nejdál je v této oblasti Louis Vuitton, který nabízí vlastní sluchátka, chytré hodinky nebo také několik zajímavých reproduktorů. Zatímco před časem jsme vám ukázali LV reprodukotry, které svoji cenou atakují 200 000Kč, dnes se podíváme na reproduktor, který je výrazně levnější a designově mnohem zajímavější.

Řeč je o reproduktoru Louis Vuitton Light Up, který je designově inspirovaný slavnou kabelkou Toupie. Celý reproduktor je tvořen pouze těmi nejkvalitnějšími materiály jako je kov nebo kůže. Hudba je synchronizována s LED diodami, které dotváří atmosféru při poslechu a reproduktor samotný můžete snadno přenášet pomocí poutka, položit jej na stůl nebo jej položit do speciálního stojánku, který je v ceně. Samotný reproduktor nabízí 3″ basový reproduktor a 0,75″ reproduktor. Nabízí frekvenční rozsah 59Hz – 19kHz a maximální hlasitost 91 dB. Nechybí podpora pro AirPlay 2 nebo Qplay a samozřejmě kromě Bluetooth 5.1 je k dispozici také WLAN a to jak na 2,4 GHz, tak i 5 GHz.

Osobně jsem si jej mohl vyzkoušet v jednom z butiků LV a musím uznat, že i když často některé produkty které spojují módu a technologie nemusím, v tomto případě se jedná o skutečný skvost. Je jasné, že za podobnou cenu seženete reproduktor, který hraje o něco kvalitněji, na druhou stranu se v tomto případě jedná o opravdu stylový doplněk vaší luxusní nemovitosti, který je potřeba vnímat jako umělecké dílo, nejen jako samotný reproduktor. Pokud po tomto kousku zatoužíte, pořídit si jej můžete v buticích LV s tím, že si jej tam samozřejmě máte možnost prohlédnout a vyzkoušet, respektive poslechnout.