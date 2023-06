Louis Vutitton začal prodávat stříbrnou verzi reproduktoru Horizon za 75 000 Kč

Když už prodáváte reproduktor za 2950€ a chcete na něm vydělat ještě o něco víc, pak jej stačí nabarvit stříbrnou barvou. To dá přece rozum, řekli si o Louis Vuitton a začali nabízet reproduktor LV Horizon, o kterém jste již dříve informovali, ve stříbrné barvě za cenu 3150€. Pokud by vás napadlo, že za tuto cenu bude část reproduktoru skutečně ze stříbra, pak se nenechte vysmát. LV vzal kožený potah klasické verze reproduktoru Horizon a natřel jej stříbrnou barvou. Pokud tedy chcete něco moderního a zajímavého, co rozezvučí váš domov, je LV Horizon Light Up Silver tím, co by vás mohlo zaujmout.

Hudba je synchronizována s LED diodami, které dotváří atmosféru při poslechu a reproduktor samotný můžete snadno přenášet pomocí poutka, položit jej na stůl nebo jej položit do speciálního stojánku, který je v ceně. Samotný reproduktor nabízí 3″ basový reproduktor a 0,75″ reproduktor. Nabízí frekvenční rozsah 59Hz – 19kHz a maximální hlasitost 91 dB. Nechybí podpora pro AirPlay 2 nebo Qplay a samozřejmě kromě Bluetooth 5.1 je k dispozici také WLAN a to jak na 2,4 GHz, tak i 5 GHz.