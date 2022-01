Louis Vuitton začal prodávat reproduktor za 16 000€

Kdo na uplynulé Vánoce nakupoval něco v Louis Vuitton, rozhodně pocítil výrazné zdražení všech produktů. Zatímco před pár lety nebylo problém koupit pěknou kabelku za řádově 2000€, dnes se za tyto ceny prodávají pomalu peněženky. Ovšem to stále nic není oproti tomu, jaký kousek přichystal Louis Vuitton v oblasti elektroniky. Reproduktor s označením Speaker Trunk GM je bohužel navždy posledním kouskem, který navrhl sám Virgil Abloh. Zesnulý šéfnávrhář módní domu LV miloval kromě módy také hudbu a právě to se odrazilo v tvorbě tohoto reproduktoru ve tvaru klasického LV kufru.

Reproduktor o rozměrech 36 x 24 x 19 cm vypadá jako kufr na zavazadla a je vyroben z reflexních materiálů, které ukazují světoznámý monogram. Nechybí ani kožený řemínek a štítek, do kterého můžete doplnit svoji adresu, pokud byste reproduktor někde zapomněli. Cena je lidových 16 000€, což je v přepočtu aktuálně necelých 400 000 korun.