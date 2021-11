iOS 15.1 zlepšuje výdrž valné většiny iPhonů

V minulém týdnu jsme se dočkali o něco větší aktualizace v podobě iOS 15.1, která přinesla i nějaké novinky. Běžného uživatele pochopitelně zajímá, co nová aktualizace udělá s používáním iPhonu. Test rychlosti jsme přinesli v minulém týdnu a nutno říct, že to žádná sláva nebyla. Dnes se tedy podíváme na test baterie, jenž tradičně provedl youtubový kanál iAppleBytes v Geekbench 4, a to na zařízeních iPhone SE 1.generace, 6s, 7, 8, XR, 11, SE 2.gerenace a 13. Samotný test naleznete pod tímto odstavcem.

Začneme iPhonem SE 1.generace, jenž si oproti iOS 15.0.2 polepšil o 80 bodů a dosáhl na celkové skóre 1790. Drobný nárůst lze pozorovat i u iPhonu 6s, který získal oproti předchozí verzi iOS o 20 bodů více, tedy 1630. Výrazného zlepšení si lze všimnout u iPhonu 7 s celkovým počtem 2291 bodů. Na iOS 15.0.2 přitom získal tento model 2022 bodů. Podobně na tom je také iPhone 8, jenž se vyhoupl z 2002 bodů na 2204 bodů. Stejná výdrž čeká s nejvyšší pravděpodobností vlastníky iPhonu XR, který po aktualizaci ztratil pouhých 9 bodů. Podobně je tak také u iPhonu 11, který ovšem naopak 45 bodů získal. Má tak na iOS 15.1 3315 bodů. Velký propad je pozorovatelný u iPhone SE 2. generace. Tento model na iOS 15.1 obdržel 1654 bodů. Na iOS 15.0.2 to bylo 1762 bodů a na iOS 15.0.1 dokonce 2009 bodů. Statistikám naprosto vévodí iPhone 13 s 5870 body. Oproti předchozí verzi se tedy tato stále horká novinka polepšila o 100 bodů. Jak jste s výdrží baterie po aktualizaci na iOS 15.1 spokojení vy?