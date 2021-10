Nové battle royale PUBG: New State se na iPhonech objeví již brzy

Vývojáři z Kraftonu oznámili spin-off extrémně úspěšného battle royale už před více než půl rokem. V tu dobu se zdálo, že se futuristického PUBG: New State dočkáme ještě do konce letošního roku. Víra v dochvilnost vývojářů však trochu zakolísala, když nestihli posledně avizované datum vydání 8. října. Naštěstí není třeba smutnit. PUBG: New State nyní dostává nové datum vydání, které rovnou doprovází i zcela nová ukázka k příležitosti vydání hry.

Podle ukázky se mobilního spin-offu dočkáme už příští měsíc, přesněji 11. listopadu. Hra by tentokrát už měla být plně připravená. Studio strávilo spoustu času uzavřenými beta testy. Můžeme se tak snad těšit na vycizelovanou verzi hry, která si dává za cíl předvést, jak mají vypadat současné špičkové battle royale na mobilních zařízeních.

A jak se vůbec PUBG: New State od svého staršího bratříčka bez přídomku liší? Hlavním rozdílem je změna prostředí, kdy vás nadcházející hra přenese do blízké budoucnosti. V roce 2051 vám pak kromě depresivnější scenérie nabídne i futuristický arzenál zbraní. A protože je New State primárně vyvíjen na mobily, můžeme očekávat i mnohem lépe zpracované ovládání na dotykových displejích. Ne že by trochu kostrbatější ovládání vadilo hráčům současného PUBG Mobile. To se stále pravidelně umísťuje v žebříčcích nejlépe vydělávajících mobilních her. Pokud se těšíte na jeho spin-off, zamiřte na App Store, kde se můžete ke hře již nyní předregistrovat.