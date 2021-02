Na iPhony míří nová hra ze světa PUBG

Playerunknown’s Battlegrounds (zkráceně PUBG) se stalo v roce 2016 průkopníkem nastupujícího žánru battle royale. ten se drží na špici popularity až dodnes, kdy takové Fortnite nebo Call of Duty: Warzone stále dokáží nejen na velkých platformách generovat neskutečné zisky. Popularita žánru se samozřejmě přenesla i na mobilní telefony a hned v roce 2017 dorazila mobilní verze PUBG. Mobilní gaming se ale čím dál víc stává důležitou součástí herního průmyslu, majitelé značky z Tencentu tak chtějí chytit příležitotst za pačesy a oznamují exkluzivní mobilní spin-off PUBG: New State. Ten se bude hrát velmi podobně jako základní hra, ale díky tomu, že je vyvíjen přímo na mobilní telefony, nabídne oproti ní i řadu výhod.

PUBG: New State vás ze současného zasazení původní hry přenese do roku 2051. Futuristické zasazení umožňuje vývojářům uplatnit svou kretivitu více, než při vývoji realisticky zaměřeného bratříčka. Čeká nás tak množství zábavných nových zbraní i vybavení. Hra je zcela přizpůsobena pro ovládání na mobilních telefonech. Oproti původnímu PUBG Mobile pak nabídne i některé zceal nové mechaniky, jmenujme například možnost odkutálet se do bezpečí. Ta by měla kompenzovat nevýhodu kostrbatého ovládání hry na malých dotykových obrazovkách. PUBG: New State dorazí na iPhony někdy v průběhu letošního roku. Předregistrovat ke hře se můžete na App Storu již nyní. Pokud to uděláte, dostanete do hry při vydání jako bonus speciální skin vozidla.