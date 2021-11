PUBG: New State zahajuje odpočet. Do dne vydání (nejen) na iPhony zbývá sedm dní

PUBG Mobile je jednou z nejlépe vydělávajícíh mobilních her současnosti. Velké věci si vývojáři z Kraftonu slibují od nadcházejícího spin-offu New State, který má více než půl roku od původního ohlášení dorazit na iPhony již příští týden. V souvislosti s tím zahajuje Krafton odpočítávání, jehož součástí je představení různých částí hry. Během následující sedmi dní tak budeme mít možnost poznat blíže hru, která má být budoucností battle royale akcí na mobilních zařízeních. V prvním videu přitom vývojáři představují klasickou mapu Erangel v nové podobě a k tomu se nás snaží nalákat i na deathmatch mód, v němž se proti sobě postaví několikačlenné týmy, odehrávající se na mapě Station.

Zatímco původní PUBG Mobile bylo portem již vydané hry, New State hraje do karet skutečnost, že je již od počátku vývoje designovaný pro mobilní zařízení. Hra si tak ponechá vše dobré, co můžete najít v původní verzi populárního battle royale, přidá k tomu ale i řadu vylepšení, jenž zpříjemní hraní na dotykových obrazovkách. New State se ale bude od původního PUBG odlišovat svým futuristickým zasazením a s tím spojenou nabídkou exotických zbraní. Jestli se už nemůžete dočkat vydání zcela jistě dalšího velkého battle royale hitu, ke hře se můžete předregistrovat na App Storu. Na vydání si počkáte do 11. listopadu.