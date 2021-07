Apple zvažuje povinné očkování pro své zaměstnance

Vedení společnosti Apple již nějakou dobu plánuje návrat zaměstnanců zpět do kanceláří. Původně se předpokládalo, že k přechodu na nový systém docházky dojde v září, z důvodu šíření varianty Delta onemocnění COVID-19 byl ale tento přechod odložen nejméně o měsíc. Dalším problémem bylo to, že se návrat do kanceláří řadě zaměstnanců Applu příliš nezamlouval. Nyní firma zvažuje, zda po svých zaměstnancích také nemá začít vyžadovat vakcinaci.

Fotogalerie Tim Cook Tim Cook keynote 2020 Tim Cook projev 2020 fb Apple Park kampus video 7 Apple Park kampus video 1 +2 Fotek Apple-keynote-guest-arrive-Steve-Jobs-Theater-Apple-Park-09122018 Vstoupit do galerie

Tim Cook podle Joshe Liptona ze CNBC údajně prohlásil, že se Apple v současné chvíli primárně soustředí na to, kdy se zaměstnanci vrátí zpět do kanceláří, monitoruje denně situaci, a zároveň se snaží rozhodnout, zda nemá po svých zaměstnancích vyžadovat v rámci návratu do kanceláří očkování či nikoliv. Vedení firmy si údajně není jisté tím, zda je požadavek na vakcinaci tou správnou odpovědí na současnou situaci. To, že je po zaměstnancích požadováno očkování, není u řady firem nijak neobvyklé. Společnost Google například tento týden oznámila, že bude vakcinaci požadovat po všech svých zaměstnancích, a je tedy pravděpodobné, že stejné požadavky budou mít i další (nejen technologické) firmy, a to především v zájmu ochrany zdraví svých zaměstnanců. Apple plánuje, že návrat jeho pracovníků zpět do kanceláří bude pozvolný. Zpočátku by měli lidé být ve svých kancelářích přítomní v průběhu tří dnů v týdnu, řada pracovníků ale volá po větší flexibilitě, co se týká možnosti práce z domova. Vedení Applu je ale přesvědčené o tom, že fyzická přítomnost jeho zaměstnanců na pracovišti je prospěšná jak pro ně, tak i pro firmu. Stejně jako Apple se i Google rozhodl, že návrat zaměstnanců na pracoviště z důvodu šíření varianty Delta odloží minimálně o jeden měsíc.