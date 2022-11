Zaměstnanec Applu zpronevěřil 17 milionů dolarů, hrozí mu 20 let vězení

Zaměstnanecké podvody se nevyhýbají ani takovým gigantům jako je Apple. Ten totiž od března řeší zpronevěru jednoho ze svých zaměstnanců, který působil jakožto nákupčí v dodavatelském řetězci společnosti zajišťující komponenty pro její produkty. Díky tomu měl tak přístup k velkým penězům, které postupem času z firmy čerpal pro své vlastní účely. Past však nyní sklapla.

Povedený nákupčí Applu tuneloval jeho peníze po dobu dlouhých sedmi let, za které se mu podařilo ze společnosti vyčerpat celkem 17 milionů dolarů. Ptáte-li se pak na to, jak je možné, že se vše zjistilo až po tak dlouhé době, je to proto, že díky pozici nákupčího byl Apple schopen finanční machinace v jednotkách milionů za rok kvůli obrovským objemům reálných výdajů za komponenty zjistit. Až nedávný audit odhalil, že zde něco nehraje. Poměrně zajímavé je nicméně to, že ač hovořily důkazy Applu proti nákupčímu zcela jasně, tomu se do přiznání nechtělo. Učinil tak totiž až nyní, přestože vyšetřování probíhá už od března. S trochou nadsázky se však dá říci, že mu přiznání zřejmě příliš platné nebude. Vzhledem k objemu zpronevěřených peněz s ním totiž soud pravděpodobně nebude mít žádné slitování a pošle jej do vězení na dobu okolo maximální sazby, která je v tomto případě 20 let.