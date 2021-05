Nově objevené chyby ve WiFi umožňují hacknout (téměř) jakoukoliv elektroniku od roku 1997

Přestože je tu s námi WiFi již mnoho dlouhých let, z hlediska bezpečnosti není stále dotažena k naprosté dokonalosti. Důkazem může být ostatně nynější objev belgických bezpečnostních expertů vedených Mathy Vanhoefem, Jeho týmu se podařilo objevit trhliny ve standardech WiFi a to dokonce i v tom nejnovějším a nejbezpečnějším, tedy WPA3.

Příliš mnoho informací o charakteru chyb sice v současnosti není k dispozici, podle expertů jsou však využitelné ke krádeži citlivých dat z elektroniky, ovládání chytré domácnosti či v krajních případech i převzetí kompletní kontroly nad daným zařízením. Experti nicméně uklidňují tím, že jejich využití je velmi složité a tedy riziko, že se právě vy stanete obětí podobného hackerského útoku naprosto minimální. Výrazně snížit jej navíc můžete i vy sami a to konkrétně tím, že budete navštěvovat jen weby zabezpečené přes HTTPS. Pokud by vás pak zajímalo to, jakých zařízení se chyby týkají, vzhledem k tomu, že jsou dle bezpečnostních expertů součástí i těch nejnovějších standardů je nutné počítat s tím, že ovlivňují i všechny jejich předešlé verze. To jinými slovy znamená, že ovlivňují všechna zařízení od vydání WiFi v roce 1997 s její podporou.

Jak již bylo zmíněno výše, přestože se nový objev bezpečnostních expertů za pozitivní označit v žádném případě nedá, je potřeba jej brát s patřičnou rezervou. Podobných systémových chyb totiž obsahuje elektronika obrovské množství, ale jen zlomek z nich představuje pro uživatele větší riziko. Běžní uživatelé navíc nejsou pro hackery lákavými cíli, díky čemuž se tak podobných věcí nemusí obávat prakticky vůbec. Předešlé řádky je tudíž potřeba brát spíše jako zajímavost o technologii, která tu s námi je již řadu let, ale i přesto v některých směrech klopýtá.