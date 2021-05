Do YouTube míří novinka, která by jej mohla otevřít dalším milionům uživatelů

Google nabízí svou aplikaci Překladač, v prohlížeči Chrome automaticky překládá obsah a překladu postupně učí i svou funkci Google Lens (to však spíše na Androidu). Nyní to vypadá, že chce cizích jazyků neznalým uživatelům zpříjemnit i prohlížení obsahu v síti YouTube, a to nehledě na to, jestli ji budou procházet v počítači nebo na mobilu, tedy ve webovém prohlížeči nebo aplikaci. U několika uživatelů sítě YouTube se totiž objevily nové možnosti překladu. Ty se jim pod jejich přihlášením zobrazují jak na počítači na webu, tak na mobilním telefonu v aplikaci. Pokaždé přitom překládají původní jazyk názvu videa a jeho popisu do toho, v jakém je nastaveno samo zařízení. Podle prvních ohlasů se nicméně zatím jedná jen o překlad angličtiny do portugalštiny.

Změna přitom neproběhla formou aktualizace aplikace ani webového prohlížeče, ale odehrála se na straně serveru. Toto se navíc děje automaticky a nelze tuto možnost nijak vypnout. Je známo, že YouTube nejdříve testuje veškeré své novinky na vybraných uživatelích dříve, než funkci oficiálně uvolní všem, aby vyladil případné mouchy. Podobné chování sítě však uživatelé hlásili na podporu YouTube už v roce 2019. Tehdy pravděpodobně proběhlo první kolo testování různých překladů a uživatelé byli zmatení, co jim je to předkládáno za výsledky. Nyní by snad už mohl mít Google funkci překladu více odladěnou. V každém případě by ale bylo fajn, kdyby dal uživateli na výběr, jestli chce obsah předkládat v jeho mateřštině, nebo v originálním jazyce.

I když se samozřejmě jedná o překlad za pomoci různých chytrých algoritmů, který může obsahovat nepřesnosti a chyby, mnozí uživatelé by jej rozhodně uvítali. Díky podobnému vylepšení by se totiž YouTube stalo rázem otevřeným pro další miliony uživatelů.