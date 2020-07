Rozbor novinek v nových OS Applu: Aplikace Překlad v iOS 14

Mezi novinkami, které přináší operační systém iOS 14, je také nová nativní aplikace s názvem Překlady. Aplikace v současné chvíli podporuje jedenáct různých jazyků, jejichž počet se bude postupně zvyšovat. Přinášíme vám náš vlastní pohled na aplikaci, která slouží k překládání konverzací, frází i jednotlivých výrazů.

Uživatelské rozhraní aplikace Překlady je velmi jednoduché a přehledné. V horní části displeje se nachází panel, ve kterém můžete navolit výchozí a cílový jazyk. Pod tímto panelem najdete prostor pro zadání textu k překladu, zcela dole se pak nachází kulaté tlačítko se symbolem mikrofonu pro zahájení diktování, v pravém dolním rohu najdete tlačítko pro přidání překladu mezi oblíbení, v levém dolním rohu se pak nachází tlačítko se symbolem Translate pro návrat do hlavní části aplikace. Samotné používání aplikace je snadné a intuitivní. Pro překlad textu stačí klepnout do příslušného pole a začít psát, pro překlad mluvených slov a frází je zapotřebí klepnout na ikonku mikrofonu v kroužku. K překladu dochází opravdu okamžitě, po zobrazení přeložené fráze si můžete jednoduchým klepnutím zobrazit detaily k jednotlivým výrazům. Detaily lze zobrazit také po klepnutí na ikonku slovníku pod přeloženou frází, klepnutím na tlačítko přehrávání frázi přehrajete. Pokud na svém iPhonu odemknete změnu orientace displeje a otočíte iPhone do horizontální polohy, zobrazí se vám rozhraní pro konverzaci s hlasovým zadáváním. Po klepnutí na tlačítko v levém dolním rohu přepnete do zobrazení přeložené fráze na celou obrazovku.

Aplikace Překlady pro iOS 14 nabízí přesně to, co Apple slibuje, tedy rychlou a snadnou možnost překladů s poslechem v jednoduchém uživatelském rozhraní. Překlady se nijak nesekají, nezadrhávají, aplikace je spolehlivá a stabilní. Nezbývá tedy než ji pochválit a doufat, že Apple co nejdříve začne nabídku podporovaných jazyků rozšiřovat.