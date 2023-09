Apple již tradičně ke všem svým hlavním novinkám představil také nové reklamní spoty. Ty prezentují to nejlepší co umí nový iPhone 15 Pro, iPhone 15, Apple Watch Series 9 a AirPods. Bohužel chybí reklama na Apple Watch Ultra 2. Reklaman a Apple Watch Series 9 je pak poněkud smutná, protože ukazuje prakticky jedinou novou funkci, kterou tyto hodinkyp řináší a to ovládání bez nutnosti dotknout se displeje. Na všechny nové reklamy se můžete podívat níže.