YouTube testuje automatický překlad komentářů, vyzkoušet jej můžete i vy

YouTube začal v rámci svých experimentálních funkcí, do kterých patří také beta testování některých vychytávek, nabízet možnost vyzkoušet si automatické překlady komentářů. Jedná se o funkci, pomocí které máte v rámci aplikace pro iOS a Android možnost přeložit veškeré komentáře pod videem, které jsou pak dostupné v jednom jazyce. Jednotlivé komentáře je i nadále možné zobrazit v originálním jazyku, ve kterém je diskutující přidali pod video. Největší výhodou funkce je však možnost číst komentáře i pod videi, které nejsou v jazicích, kterým rozumíte. Často se totiž stává, že pod některým videem s mezinárodním cílením najdete komentáře od řady uživatelů, z nichž sice někteří, jenž to umí, používají angličtinu, ale někteří naopak píší ve svém rodném jazyce a těch mohou být pod jedném videem i desítky.

Pomocí nové funkce automatického překládání jsou všechny komentáře automaticky přeloženy do jednoho jazyka a vy si tak můžete snadno přečíst, co ostatní píší. Funkce je dostupná pro všechny členy YouTube Premium a k dispozici bude do 9. září 2021 s tím, že následně ji bude YouTube buď dále testovat, nebo se ji dočkají všichni uživatelé. Pokud máte YouTube Premium, můžete si překlad komentářů aktivovat přímo zde.