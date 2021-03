Amazon změnil logo své aplikace, to původní vypadalo jako Adolf Hitler

Amazon změnil ikonu své aplikace poté, co si lidé začali stěžovat na to, že původní ikona příliš připomíná Adolfa Hitlera. Logo, které Amazon použil se totiž náramně podobá podle mnohých uživatelů právě knírku a úsměvu světoznámého „vůdce“. Onen „knírek“ byl přitom v rámci loga pouhý kousek lepící pásky, kterou Amazon balí zásilky při jejich odesílání zákazníkům. Celé logo neboli ikona totiž tvoří v podstatě balíček, ve kterém vám věci, které si z Amazonu objednáte budou doručeny. Bohužel někteří lidé za tím viděli víc, než chtěl Amazon říct, a tak se kousek lepící pásky nahradil jinou lepící páskou a logo by již nově nemělo připomínat Adolfa Hitlera.

Zdroj: Redakce Letem světem Applem - Apple magazín