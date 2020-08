Apple se pouští do bizarního sporu, vadí mu logo hrušky malé firmy

Nejrůznější soudní spory a žaloby jsou poměrně běžnou součástí dění kolem společnosti Apple. Nezřídka se jedná o případy, kdy na jablečnou společnost útočí patentoví trollové nebo jiné subjekty, které ji obviňují z porušení patentů, krádeže duševního vlastnictví nebo třeba porušení autorských práv. V případě, o kterém píšeme v tomto článku, je to ale obráceně, a žalující stranou je právě společnost Apple. Předmětem celého sporu je logo hrušky.

Společnost Apple se podle dostupných zpráv rozhodla podniknout právní kroky vůči společnosti Prepear. Ta provozuje aplikaci a službu, která lidem umožňuje snazší plánování jídelníčku a nacházení nových receptů. Co Applu vadí? Logo hrušky, které Prepear používá, a které se podle cupertinské společnosti příliš podobá logu nakousnutého jablka. Podle zakladatelů platformy Prepear Apple rozporuje registraci ochranné značky pro Prepear a požaduje po firmě, aby své logo změnila. Jako první informoval o případu server iPhone in Canada. Společnost Prepear ve své obhajobě mimo jiné zdůrazňuje to, že je skutečně malou firmou s pouhými pěti zaměstnanci, a že ji právní spor se společností Apple již teď stál tisíce dolarů. Kvůli souvisejícím nákladům bylo vedení Prepear dokonce nuceno propustit jednoho z členů svého týmu. Vedení Prepear ale zároveň dodává, že cítí morální povinnost postavit se proti „agresivním právním krokům ze strany Applu“.

Zakladatelé platformy Prepear zároveň poukazují na to, že Apple již v minulosti podobným způsobem právně napadl několik malých firem s „ovocným“ logem, a že řada těchto subjektů musela buďto své logo změnit, nebo Applu ustoupit jiným způsobem. „Spousta malých podniků si nemůže dovolit vynaložit desítky tisíc dolarů na soudní bitvu s Applem,“ připomíná zakladatel Prepear. „Být právně napaden jednou z největších společností na světě navzdory tomu, že jsme zcela zjevně nespáchali nic špatného, je skutečně děsivým zážitkem, a chápeme, proč se většina firem prostě vzdá a svá loga změní,“ uvedla společnost Prepear s tím, že svým jednáním chce ostatním malým firmám ukázat, že „šikanování malých podniků má své následky“. Firma zároveň na webu Change.org zveřejnila petici, kterou chce ukončit podobné jednání ze strany Applu.