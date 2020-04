Na Apple míří další žaloba kvůli iTunes, údajně má prsty v pirátství

I v současných krušných chvílích musí Apple řešit žalobní podání. Podaná žaloba se týká ditribuce nahrávek hudebních skladeb prostřednictvím iTunes. Žalobce sestávající z několika skladatelů či hudebních studií Apple obviňuje z pirátství.

Žaloba byla podána u okresní soudu na severu Kalifornie a v textu vzpomíná na další žalobce, kteří v posledním roce zažalovali Apple kvůli stejnému údajnému prohřešku. Za touto žalobou ale stojí i vydavatelská studia jako The Harold Arlen Trust, Ray Henderson Music Company a Four Jays Music Company. Stejně jako v minulých případech je Apple obviňován z poskytování opětovného záznamu hudby poskytnuté Applu třetími osobami, které k distribuci hudby neměly náležitá oprávnění. Společnost z těchto skladeb měla zisk, což je trnem v oku žalobců. Jelikož tyto třetí osoby něměly licence, Apple to podle žalobců byl povinen prozkoumat a zjistit, což se ale nestalo. Žalobci jsou tedy toho názoru, že Apple tyto třetí osoby nepřímo podporoval v pirátství hudby.

Žalobci v tomto sporu rozhodně nejsou žádné malé ryby, které se chtějí na Applu pouze zviditelnit. Harold Arlen je například spoluautorem populární písné „Over the Rainbow“. Harry Warren pak složil písně jako „The Chattanooga Choo Cho“ a „I Only Have Eyes for You“, Ray Henderson třeba „Bye Bye Blackbird“. I kvůli této skutečnosti bude zajímavé soudní spor sledovat. Jakmile bude známo něco bližšího, budeme vás informovat.