Nový iPhone SE 2. generace je výkonnější než iPhone XS Max

Jednou z hlavních zbraní nedávno představeného iPhonu SE 2. generace je vysoce výkonný procesor Apple A13 Bionic, který tepe například i v loňských iPhonech 11 a 11 Pro. S těmito modely se však novinka vzhledem k tomu, že má o 1 GB RAM paměti méně srovnávat z hlediska výkonu nemůže. Co se však týče vlajkových iPhonů z roku 2018, u nich je to naprosto odlišná písnička.

Na čínské sociální síti Weibo se objevily screenshoty oblíbeného benchmarku AnTuTu zachycující výsledky iPhonu SE 2. generace. Ten v něm dosáhl velmi slušných 492 166 bodů, což z něj dělá jedno z nejvýkonnějších mobilních zařízeních Applu vůbec. Kdybychom pak jeho skóre porovnali se skórem vlajkových lodí roku 2018, zjistili bychom, že i ty vcelku suverénně drtí. Nejlepší model tohoto roku podle AnTuTu – tedy iPhone XS Max s čipsetem Apple A12 Bionic a 4 GB RAM paměti – totiž v testu dosáhl “jen” na 443 337 bodů. Kdyby vás pak zajímaly tablety, iPad Air 3. generace získal v benchmarku 482 611 bodů a iPad mini 5 pak 463 089 bodů. Oba mají přitom čipsety A12 Bionic a 3 GB RAM paměti. Bez jakékoliv nadsázky se tedy dá říci, že je iPhone SE 2. generace skutečnou výkonnostní bestií, která se skrývá v poměrně nenápadném těle.

Nasazení čipsetu A13 Bionic do nového “es éčka” není dobrou zprávou jen z hlediska výkonu, ale také z hlediska softwarové podpory. Dá se totiž očekávat, že nový operační systém bude Apple na tento telefon dodávat ještě minimálně dalších čtyři až pět let, což je s ohledem na cenu telefonu naprosto skvělé. Vždyť androidí telefony v podobné cenové kategorii jsou výrobci podporovány mnohdy řádově měsíce či nižší roky, nikoliv však čtyři až pět let.