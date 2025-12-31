Jak na iPhonu napsat Apple logo 

Logo Apple patří mezi nejznámější symboly na světě. Možná ho chcete použít ve zprávě, poznámce, příspěvku na sociálních sítích nebo třeba v dokumentu. Na iPhonu sice nenajdete přímo emoji ve tvaru nakousnutého jablka, ale existuje chytrý trik, jak si ho do textu dostat během vteřiny – vytvořením vlastní klávesové zkratky.
Díky tomu nemusíte symbol pokaždé vyhledávat a kopírovat, ale vložíte ho pouhým napsáním krátkého slova, které si sami zvolíte. Postup je rychlý, snadný a funguje v jakékoli aplikaci, kde lze psát text.
Jak vytvořit klávesovou zkratku pro logo Apple
Získejte samotný symbol: Nejprve si zkopírujte logo z libovolného webu, dokumentu nebo z tohoto článku . Stačí na něj klepnout a podržet prst, dokud se nezobrazí nabídka, a poté zvolit možnost Kopírovat.
- Otevřete Nastavení iPhonu: Najdete ho jako obvykle na domovské obrazovce.
- Přejděte do sekce klávesnice: V nabídce zvolte Obecné → Klávesnice.
- Vyberte Náhrada textu: Klepněte na možnost Náhrada textu a poté v pravém horním rohu na tlačítko +.
- Zadejte frázi a zkratku: Do pole Fráze vložte zkopírované logo . Do pole Zkratka napište slovo nebo znak, který si snadno zapamatujete, například applelogo nebo jen appl.
- Uložte nastavení: Potvrďte tlačítkem Uložit v pravém horním rohu.
- Používejte kdykoli: Od teď stačí napsat vámi zvolenou zkratku a po stisknutí mezerníku nebo interpunkce se automaticky změní na logo Apple.
Tento trik můžete využít nejen pro ozvláštnění textů ve zprávách nebo na sociálních sítích, ale třeba i v pracovních dokumentech, poznámkách z porad nebo při psaní pozvánek.