Do aukce míří unikátní logo Applu, zaplatíte za něj minimálně jako za 20 iPhonů 11 Pro

Jablečná společnost si vždy potrpěla na originalitu a té se náležitě držela především v roce 1976, kdy byla firma založena Stevem Jobsem a Stevem Wozniakem. Nějakou dobu však trvalo, než nynější technologický gigant přišel s adekvátním logem, které nabízí minimalistický design, jenž je Applu tak vlastní, a zároveň dostatečně upoutává pozornost zákazníků a potenciálních partnerů. S vynalézavým a neméně nápaditým řešením přišla společnost až v roce 1978, kdy se začalo objevovat typické duhové nakousnuté jablko. Právě to nyní míří do aukce a jeho cena začíná na 20 tisících dolarech.

Pokud bychom měli jmenovat jedno jediné ikonické logo, které zná pravděpodobně většina lidí, bylo by to právě logo Applu. Jablečná společnost se svým minimalistickým designem nijak netají a naopak ho dává co nejvíce na odiv, což můžeme pozorovat jak na jednotlivých produktech, tak na Apple Storech po celém světě. Jen málo ale pravděpodobně ví, že se logo začalo ukazovat až po roce 1978, kdy poprvé spatřilo světlo světa. Tehdy se ještě jednalo o hrubý náčrt a předběžnou verzi založenou na duhové kompozici, jež byla později dotažena k dokonalosti. I tak se však jedná o pořádný kus historie, a tak logo příští týden oficiálně zamíří do aukce, kde si ho zájemci mohou pořídit přinejmenším za startovních 20 tisíc dolarů.

Logo měří zhruba 1.2 metru na šířku a 1.5 metru na výšku a jeho velikost není jen tak náhodná. Poprvé se totiž nakousnuté jablko na veřejnosti předvedlo v obchodě jednoho z prvních prodejců jablečných zařízení, který v roce 1976 navštívil počítačovou konferenci, kde shodou okolní působil také Apple a od té doby si společnost zamiloval. Barvy jsou už sice mírně vybledlé a na povrchu se dá najít pár titěrných škrábanců, ale jinak je logo ve vynikajícím stavu a nabízí krásné okno do bohaté historie tohoto technologického giganta. Přírůstek do aukční síně Nate D. Sanders Auctions bude dražen až 26. března a jeho cena započne na startovních 20 tisících dolarech.