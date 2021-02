5 bizarních nálezů na Google Maps, které vás zneklidní i pobaví

Street View na Google Maps je velice užitečnou funkcí, díky které si můžete udělat představu o tom, jak vypadá cíl, na který se právě chystáte. Tuto funkci také spousta lidí používá k virtuálnímu cestování prstem po mapě. Street View je ale také velmi vděčným zdrojem více či méně bizarních záběrů – pět z nich vám představíme v našem dnešním článku.

Při snímání záběrů pro účely zobrazení ve Street View na Google Maps vždy dochází k automatickému rozostření obličejů případných kolemjdoucích osob. Když ale auto Google Maps projíždělo jedním japonským městem, nebyla funkce rozostření obličejů vůbec zapotřebí – na záběrech můžeme kromě standardně vyhlížejících chodců vidět skupinku lidí, kteří mají na hlavách nasazené holubí masky.

Fotogalerie Google Maps holubí lide 1 Google Maps holubí lide 2 Google Maps holubí lide 3 Vstoupit do galerie

Když projíždíte silnicí, která vede přes poušť, můžete narazit na ledacos. Jen málokdo by ale čekal, že zrovna na takové silnici bude postávat skupinka lidí s mírně strašidelnými maskami na hlavách. V současné chvíli nicméně tuto svéráznou skupinku již na Street View nenajdete – to nejbizarnější, co se na záběrech z daného místa aktuálně nachází, je chlápek s kytarou pod stromem.

Fotogalerie Google Maps poust 1 Google Maps poust 2 Google Maps poust 3 Vstoupit do galerie

Provozovat sex je u dospělých jedinců zcela běžné. Většina lidí si ale tuto kratochvíli nechává na dobu, kdy si je jistá, že u toho nebude spatřena. Pár, který si naordinoval „sexy time“ u svého vozu na silnici, nejspíš počítal s tím, že bude spatřen. Těžko ale říct, zda zúčastnění počítali také s tím, že je při jejich hrátkách zachytí kamera Google Maps auta, a pořídí jim věčnou vzpomínku, kterou se bude bavit celý svět. V současné chvíli je již inkriminovaný akt na záběrech zcela rozmazán, internet ale pamatuje i ostřejší fotografii.

Fotogalerie Google Maps Sexytime Google Maps Sexytime 1 Google Maps Sexytime 2 Vstoupit do galerie

Ve vězení se asi nelíbí nikomu. Zatímco většina vězňů se rozhodne svůj trest zkrátka přetrpět, jiní se odhodlají k útěku. Jak velká je ale pravděpodobnost, že zrovna ve chvíli, kdy ve vězeňském mundúru prcháte na svobodu, kolem vás projede Google Maps Car s kamerami? Ano, připouštíme, že se mohlo jednat o sportovního nadšence, který zrovna zkoušel běžecký intervalový trénink.

Fotogalerie Google Maps cerny Zatopek 1 Google Maps cerny Zatopek 2 Google Maps cerny Zatopek 3 Google Maps cerny Zatopek 4 Vstoupit do galerie

Pokud lidé na záběrech ze Street View v Google Maps zrovna nesouloží, nepostávají v maskách, neutíkají z vězení nebo nemíří zbraní na auto, obvykle zcela v poklidu kráčí po ulici. Někdy ale můžete na Street View narazit také na jedince, kteří mají zkrátka tak dobrou náladu, že si prostě musí jednoduše poskočit – stejně jako mladík na snímcích v galerii.