Google Maps se dočkaly jedné z nejvýraznějších proměn za poslední roky! Všimli jste si jí?

Není tomu tak dávno, co jsme vás na našem magazínu informovali o tom, že se Google chystá u svých Maps zavést jednu z nejvýraznějších změn za poslední roky ve formě nasazení nových odstínů pro spoustu prvků v nich. A jak Google slíbil, tak nyní i udělal. Po týdnech testování totiž začal novinku ve velkém rozšiřovat mezi uživatele po celém světě a to jak na mobilních telefonech či tabletech skrze svou aplikaci, tak i přes webovou verzi dostupnou na notoricky známé adrese maps.google.com. Na to, jak barvičky vypadají nyní a jak vypadaly dříve se můžete podívat v galerii níže. Na levém snímku je vždy k vidění dřívější verze, na pravém pak to, jak vypadá to stejné místo po barevném redesignu.

Obecně se dá říci, že Google Maps nyní působí díky použití světlejších odstínů barev mnohem živějším dojmem než tomu bylo nyní. Zároveň jsou alespoň dle našeho názoru i přehlednější, jelikož například silnice mají konečně barvu, která u nich dává smysl – tedy šedou namísto dosavadní bílé či žluté. Celkově by se tedy mělo nyní v Google Maps lépe orientovat a obecně by se měly příjemněji využívat, což však ve výsledku potvrdí až čas. Novinka je totiž venku zatím skutečně krátce, přičemž jí navíc Google podle všeho rozšiřuje pozvolna, takže je možné, že jí na svých zařízeních zatím ani neuvidíte. Nemělo by však trvat dlouho a dorazí všude.