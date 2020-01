7 nebezpečných míst zachycených na Google Street View

Nebezpečí je svým způsobem pro řadu z nás lákavé. Platí to i o nebezpečných městských čtvrtích a dalších místech všude po světě. Většina z nás má ale vyvinutý pud sebezáchovy, který mu nedovolí daná místa navštívit osobně. Ghettům a dalším nebezpečným místům se ale nevyhýbá například automobil, který pořizuje 360° záběry pro Google Street View, a právě díky němu si můžeme tyto lokace prohlédnout v teple a bezpečí našeho domova. Na základě nejrůznějších diskusí a osobních zkušeností uživatelů sociálních sítí i diskusních serverů jsme pro vás sestavili seznam nebezpečných čtvrtí a dalších míst, která si můžete prohlédnout na Street View.

Ulice Somerset se nachází ve filadelfské čtvrti Kensington. Tato čtvrť bývala domovem příslušníků pracující třídy z řad irských katolíků, stala se ale také místem vzniku gangu K&A, známého také pod názvem „Northeast Philly Irish Mob“, který se věnoval především distribuci drog. Organizovanému zločinu se v Kensingtonu opravdu daří, a některé ulice v této čtvrti vypadají nehostinně a nebezpečně dokonce i za bílého dne, procento drogově závislých patří k nejvyšším ve Spojených státech, daří se zde i distribuci drog a prostituci. Kromě potomků zmíněných irských uprchlíků obývá Kensington také početná hispánská a afroamerická komunita. Kořeny původně dělnické čtvrti Kensington sahají až do počátku třicátých let osmnáctého století.

Ghetto El Bronx v kolumbijské Bogotě je sice již minulostí, na Google Street View ho ale najdeme ještě dnes. V době, kdy tato čtvrť nejvíce žila svým kriminálním životem, se sem prý zřídka odvážili i příslušníci bezpečnostních složek. Záběry z Google Street View nám ukazují bídu této čtvrti v její největší „kráse“ – obyvatele, prohrabující se obrovskou haldou odpadků přímo na ulici, bezdomovce, nocující u vybydlených a zpola rozbořených budov, drogově závislé a další, které byste v ulicích rozhodně potkat nechtěli. V chudinské čtvrti El Bronx se v minulosti dařilo distribuci, výrobě i užívání drog, prostituci a dalším nezákonným činnostem.

Košické ghetto Luník IX. zná u nás snad každý. Na relativně malém sídlišti o rozloze zhruba jednoho čtverečního kilometru můžeme vidět chodníky, domy a další vybavení v různých stádiích rozkladu, způsobeného nejen zanedbáním či vnějšími vlivy, ale také působením samotných obyvatel Luníku. Sídliště bylo původně určené 2500 obyvatel, v roce 2005 zde ale podle dostupných údajů žily téměř 4,5 tisíce lidí, z toho stovky zde ani nebyly oficiálně přihlášeny k pobytu. V řadě domů byl kvůli dlouhodobém neplacení odstřižen plyn, tekoucí voda i elektrika, sídliště je zaplavené odpadky, hygiena je zde na alarmující úrovni, vznikají zde ilegální osady.

Ulice San Julian je součástí losangelské čtvrti zvané Skid Row. Procento osob bez domova je zde jedním z nejvyšších ve Spojených státech, a ani snahy oficiálních míst o jeho zredukování nikam příliš nevedou. Řadu ulic čtvrti Skid Row stabilně lemují stany a další provizorní bezdomovecké přístřešky, policejní zásahy jsou zde prakticky na denním pořádku. Největší procento obyvatel (či „obyvatel“) Skid Row je afroamerického původu, hojně je zde zastoupena i hispánská a latinskoamerická komunita. Věkové rozmezí většiny zdejších obyvatel se pohybuje mezi 25 a 54 lety, téměř polovina místních živoří pod hranicí chudoby.

Čtvrť East St. Louis v Illinois vypadá na první pohled vcelku klidně – ovšem pouze na první pohled. Je pravda, že na záběrech z Google Street View v této čtvrti nenajdete žádné stany na ulicích ani gangy, potulující se kolem místních parků. Řada domů je ale vybydlená, ulice působí celkem strašidelně a nejen uživatelé na Redditu se shodují, že v East St. Louis není příliš bezpečně. Pokud vás zajímají konkrétní nejnebezpečnější části této městské čtvrti, můžete si je vyhledat na základě tohoto žebříčku. Podle studie z roku 2007 se East St. Louis vyznačuje vysokým počtem vražd, ale také znásilnění nebo loupežných a násilných přepadení.

Také sídliště Chanov patří mezi neblaze proslulé lokality v Česku. Sídliště nedaleko Mostu začalo postupně vznikat koncem sedmdesátých let minulého století, tvořeno bylo budovou základní školy a více než desítkou obytných bloků se zhruba čtyři sty byty. Prvními obyvateli Chanova se podle dostupných údajů stala část bývalých obyvatel Starého Mostu. Chanov měl původně být zcela běžným sídlištěm, jeho vlastní obyvatelé ho ale postupem času proměnili v ghetto. Několik domů v Chanově bylo prakticky zničeno, v roce 2013 byl jeden z nich srovnán se zemí, o několik let později byla nařízena demolice dalších domů. Nedávno se o novou popularitu Chanova postaral seriál Most!, úroveň sídliště to ale nijak nezvedlo.

Na první pohled se hlavní části Hastings za bílého dne nijak neliší od některých částí Prahy – vcelku běžný provoz, pár bezdomovců, sem tam mírně podezřelá skupinka obyvatel, které se raději vyhnete. Když ale při svých Street View toulkách zamíříte do některých postranních uliček, můžete narazit na zajímavé záběry, zachycující distribuci či užívání drog i další jevy, související se životem na ulici. Úpadek této čtvrti začal zhruba v osmdesátých letech minulého století, kdy zde začal rozmach prostituce, distribuce drog a kriminální činnosti. V roce 1997 vzbudila národní rozruch epidemie nákazy virem HIV a nezvykle vysoké procento případů předávkování drogami, situace v této oblasti se ale ani dosud příliš výrazně nezlepšila.