Jak vznikaly fotky do Street View v Google Maps? Pomohly auta i ovce

Ještě před tím, než se společně se svou rodinou, blízkými, anebo drahou polovičkou vydáte prozkoumávat krásy našeho světa, tak zajisté prvně zamíříte na Google Maps. Zde se v rámci Street View podíváte, jak konkrétní místo vypadá a uděláte si o něm rychlý přehled. Zamysleli jste se ale vlastně někdy nad tím, jakým způsobem ono zobrazení Street View vzniká? Není to nic jednoduchého, co by Googlu trvalo několik málo hodin. Jedná se o několikaletý projekt, který se dost možná svého konce nedočká nikdy – ledaže by Google zkrachoval. Místa na planetě se neustále mění, a tak je nutné Street View pořád aktualizovat.

S myšlenkou zobrazení Street View v rámci Google Maps přišel v roce 2004 Larry Page, spoluzakladatel Googlu a výkonný ředitel společnosti Alphabet. Před patnácti lety si umanul, že chce vytvořit 360 stupňovou mapu světa, ve které by se uživatelé mohli pohybovat. Zobrazovat by měla naprosto celý svět – nikoliv jen cesty, ulice a jednoduše zmapovatelná místa. Chtěl, aby v rámci Street View mohli lidé vidět například různé památky a místa vzdálená několik kilometrů od nejbližší cesty. Larry Page vzal tento nápad vážně a po nějaké době do ulic vyslal první auta se speciální kamerou připevněnou na střeše, která začala mapovat všechna místa, kudy projela. S autem se však samozřejmě nedostanete úplně všude, a tak vznikla myšlenka využití lidí, a dokonce i zvířat. Lidem, kteří pomocí speciálních kamer mapují své okolí, se říká „trekkers“. Později se podobné kamery začaly umísťovat i na různá zvířata, například velbloudy či ovce, díky kterým si nyní můžeme zobrazit i hůře dostupná místa.

Minulý týden v pátek se společnost Google pochlubila velmi zajímavou statistikou a zároveň uvedla, že Google Maps překročily významný milník. V rámci Google Maps je momentálně zmapováno přes 16 miliónů kilometrů různých cest (10 miliónů mil). Pro představu, Měsíc je od Země vzdálený cca 385 tisíc kilometrů. Celkovou zmapovanou trasu lze tedy přirovnat k cestě na Měsíc a zpět, a to 20x. Mimo Google Maps se společnost Google pochlubila také čísly ze služby Google Earth. V té najdete kombinaci leteckého a satelitního mapování, které kompletně pokrývá plochu přes 93 miliónů kilometrů čtverečních. Google se v neposlední řadě chlubí tím, že má zmapováno 98 % obydleného světa.