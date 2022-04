Google Maps se dočkají obrovské aktualizace přinášející vymodlené novinky

Navigačních aplikací pro chytré telefony je k dispozici opravdu nepřeberné množství a každý uživatel používá tu aplikaci, která mu nejvíce vyhovuje. Mezi největší „hráče“ na tomto poli patří například Waze, české Mapy.cz, Apple Mapy či Google Maps, které se řadí mezi ty nejpopulárnější. Aktuálně se všechny tyto navigační aplikace předhání v tom, která nabídne více informací o trase, kterou chcete jet. Průkopníkem těchto funkcí navíc byl Waze, který vás dokáže upozornit na policejní hlídky, nebezpečné výmoly, zúžení či třeba zácpy. Postupně se ale všechny tyto funkce dostávají i do ostatních aplikací.

Co se týče Google Maps, tak v těch si při plánování trasy aktuálně můžete prohlédnout informace o dopravních či rychlostních omezeních a mnoho dalších dat, která se prostě a jednoduše hodí vědět před tím, než vyrazíte, popřípadě samozřejmě po cestě. Nedávno však Google představil nové funkce, které se v jeho mapách mají již brzy objevit. Primárně by se mělo jednat o přehled placených a neplacených úseků trasy, podle kterých si budete moci trasu naplánovat tak, abyste nic neplatili, anebo abyste zaplatili, ale byli v cíli potenciálně rychleji. Nutno ale zmínit, že u tohoto to nekončí. Při plánování trasy přes placený úsek se vám v Google Maps rovnou zobrazí informace o tom, kolik budete přibližně platit, a to pro všechny platební metody, včetně mýtných karet. Tyto údaje bude aplikace čerpat z lokálních úřadů. Možnost zobrazení těchto informací však není vše, čeho se v aktualizaci Google Maps, která přijde v následujících týdnech, dočkáme.

Uživatelé se mohou těšit také na přesnější a detailnější mapové podklady, součástí kterých budou například informace o semaforech a značkách STOP. K dispozici by pak měly být také přenější detaily tvarů silnic, společně s ostrůvky apod. Řidič tak při využití Google Maps nebude snad v žádném případě překvapen, ale pouze připraven. Speciální novou funkci, která je dle mého názoru skvělá, si Google připravil také výhradně pro iPhone. Zde si budete moci na plochu umístit živý widget s náhledem trasy a časem příjezdu. Uživatelé jablečných telefonů pak dále ocení také větší integraci Google Maps do Siri, pokročilejší vyhledávání skrze Spotlight či provázanost s aplikací Zkratky. Majitelé Apple Watch díky aktualizaci budou dále schopni využít navigaci přímo na jejich zápěstí. Aktualizace by měla přijít někdy během dubna, prvně samozřejmě pro Spojené státy a následně by se měla rozšířit do dalších zemí.