Google Maps se integrovaly do virtuálních kokpitů a Head-up displejů BMW a VW

Majitelé BMW a Volkswagenů s virutálním kokpitem, případně Head-Up displejem a CarPlay se dočakli skvělé vychytávky. Do jejich vozů se totiž po dlouhých letech čekání plně integrovaly Google Maps. Ty tak kromě toho, že je můžete sledovat klasicky na displeji svého vozu můžete nově sledovat také na virutálních kokpitech a head-up displejích svého vozu. Jediné co musíte udělat je aktualzovat na nejvnoější verzi Google Maps a pustit se do navigování. Výhoda spočívá zejména v tom, že kromě lepší přehlednosti a viditelnosti můžete využívat navigaci i v momentě, kdy na středovém displeji chcete mít zobrazeno něco jiného než mapu.