7 zajímavostí, které jste (možná) nevěděli o Google Maps

Mapy od Googlu slaví tento týden celých patnáct let od doby svého prvního oficiálního spuštění. Za tu dobu stihla tato populární služba od Googlu projít řadou změn a vylepšení, byla obohacena o nové funkce a získala také vlastní aplikace pro chytrá mobilní zařízení. V dnešním článku vám přinášíme sedm faktů, která jste o Google Maps (možná) nevěděli.

Odkoupení Googlem

Mapy byly původně desktopovým programem v C++. V říjnu roku 2004 je Google odkoupil od společnosti Where 2 Technologies, aby je přetransformoval ve webovou aplikaci. Služba Google Maps byla uvedena do provozu po dvou dalších akvizicích v únoru roku 2005 – firma spuštění služby oznámila na svém blogu počátkem měsíce. Tehdejší produktový manažer Bret Taylor ve zmíněném příspěvku ve stručnosti popisoval účel a použití Google Maps a uživatelům popřál doslova „šťastné stezky“. Těžko říct, zda si v té době již v Googlu uměli udělat alespoň částečnou představu o tom, do jakých rozměrů původně skromná služba nakonec doroste.

Aktualizace po hurikánu

V září roku 2005 zasáhl část světa ničivý hurikán Katrina. Společnost Google nelenila a rozhodla se přidat do svých map satelitní záběry oblasti New Orleans ve stavu, v jakém ji Katrina zanechala. Celý svět se tak z ptačí perspektivy mohl podívat na to, jak ničivý dopad měl hurikán na část pobřeží. Kromě zobrazení klasické mapy, satelitní mapy a hybridního režimu dostali v té době uživatelé možnost vybrat “režim Katrina”, prohlédnout si rozsah škod, které hurikán napáchal, a porovnat situaci po hurikánu s předchozím stavem.



První mapy pro iPhone

Součástí iPhonů nebyla od samého počátku nativní aplikace Apple Maps. Ta oficiálně spatřila světlo světa až v září roku 2012. Když Apple vydal svůj první iPhone, nebyl na světě ještě ani App Store s aplikacemi třetích stran. Cupertinská společnost si coby partnera pro mapy (a také pro vyhledávání) na svém prvním smartphonu vybrala právě Google. Právě s pomocí map od Googlu provedl Jobs v průběhu Keynote svou legendární objednávku ve Starbucks. Podle magazínu New York Times byla ale spolupráce obou společností výsledkem rozhodnutí na poslední chvíli. Steve Jobs se údajně rozhodl využít mapy k ukázce schopností multi-touch displeje iPhonu jen pár týdnů před konferencí.

Zvláštní nálezy

Díky satelitním snímkům odhalila služba Google Maps řadu zajímavostí, o kterých většina lidí neměla do té doby ani tušení. V roce 2009 byl například díky satelitním záběrům z Google Maps objeven největší přírodní most. Most se nachází v Číně – lidé z okolí o něm pochopitelně věděli – a jeho délka činí zhruba 120 metrů. V roce 2009 přinesl britský deník Telegraph zprávu o 260 metrů dlouhé kamenné konstrukci, jejíž stáří je odhadováno zhruba na tisíc let. Podle vědců je tato konstrukce společným dílem velkého množství osob a měla sloužit k hromadnému odchytu ryb. O hřbitově letadel pochopitelně věděli minimálně jeho provozovatelé, pro řadu uživatelů Google Maps se ale jednalo o velmi pozoruhodné zjištění.

Vražda nebo pes?

V roce 2013 přišel jeden z uživatelů diskusní platformy Reddit s trochu děsivým objevem – na satelitním snímku mola v blízkosti svého bydliště si všiml obrovských rudých skvrn, vedoucích do jezera. Lidé na internetu začali velmi živě spekulovat o zločinci, který jistě někoho zavraždil a mrtvé tělo hodil do vody. Skutečnost ale byla jiná. Další z uživatelů Redditu přišel s teorií, že se ve skutečnosti jedná o mokré skvrny, které na dřevěném molu zanechal pes, který vylezl z vody, oklepal se a odešel. Díky materiálu, z jakého bylo molo vyrobeno, vypadaly skvrny jako krvavé. Tuto teorii o něco později potvrdil deník Sun. „Krvavé“ molo si můžete na mapě prohlédnout zde. Jaké zvláštní záběry ještě na Google Maps najdete?

Rozostření domu na přání

Možná jste i vy při svém prohlížení Google Maps – respektive Google Street View – narazili na domy, které jsou za na záběrech zcela rozostřené. Důvod je zcela prostý. Google umožňuje majitelům nemovitostí – ale třeba také aut – nechat si na vlastní žádost svůj majetek ve Street View rozostřit. Pokud si i vy chcete nechat svůj dům rozostřit, zadejte jeho adresu, klikněte na ikonku tří teček vlevo nahoře, zvolte “Nahlásit problém” a zadejte, co je potřeba rozmazat. Není jasné, jakým způsobem Google ověřuje zda jste skutečně majitelem daného objektu. Firma ale upozorňuje, že rozmazání nelze vzít zpět.

Proleťte se vesmírem

Věděli jste, že ve službě Google Maps si můžete prohlédnout nejen své bydliště, památky, přírodu a další místa po celé Zemi, ale také se porozhlédnout po jiných objektech ve vesmíru? Součástí služby Google Maps jsou totiž také záběry ostatních planet, které vznikly ve spolupráci s Mezinárodní vesmírnou stanicí. Jak si můžete prohlédnout jiné planety? Stačí přepnout na satelitní zobrazení a mapu co nejvíce oddálit. Po určité době se vám ukáže postranní lišta, na které můžete přepnout nejen na zobrazení jiných planet, ale také na Mezinárodní vesmírnou stanici, kterou si můžete podrobně prohlédnout.