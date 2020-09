Programátor dokázal rozběhnout Doom na těhotenském testu

Tu a tam můžeme vidět, jak se programátoři snaží rozběhnout různé staré aplikace a hry na prapodivných zařízeních. Původní Doom je herní legendou každým coulem a je jasné, že dnes ji rozjedete téměř na všem. To potvrzuje i programátor, který dokázal spustit Doom na těhotenském testě, byť bylo nutné vyměnit zobrazovací panel a přidat procesor. Výsledek stojí za to.

I tried zooming in and turning up the in-game gamma a bit, so you can see what's going on slightly better.

(It's a 128×32 pixel monochrome display, it's never gonna be great) pic.twitter.com/dAU7LZ1pkT

— foone (@Foone) September 7, 2020