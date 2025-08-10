Zkontrolujte si, kdo vidí vaše příspěvky na Facebooku a zlepšete tak své soukromí

Ve světě sociálních sítí, kde se sdílení stalo každodenní součástí života, je snadné zapomenout, kdo všechno může vidět to, co zveřejňujete. Facebook jako jedna z nejpoužívanějších platforem nabízí široké možnosti, jak si nastavit úroveň soukromí – ale je na vás, abyste je využili. Zjistěte, kdo má přístup k vašim příspěvkům, a předejděte nechtěnému sdílení osobních informací.
Každý příspěvek, který zveřejníte, může být cennou informací – ať už se jedná o osobní zážitek, fotografii z dovolené, nebo třeba názor na aktuální dění. Bez správně nastaveného soukromí ale riskujete, že se vaše sdělení dostane k lidem, kterým nebylo určeno. Tím se vystavujete riziku nechtěného komentování, zneužití informací nebo dokonce kyberšikany.
Dobře nastavené soukromí vám dává jistotu, že to, co sdílíte, zůstává v bezpečných rukou – ať už se jedná o přátele, vybrané skupiny, nebo jen vás samotné.
Jak zjistit, kdo vidí vaše příspěvky na Facebooku
Chcete mít přehled o tom, kdo má přístup k vašemu obsahu? Postup je jednoduchý a nezabere víc než pár minut:
- Otevřete aplikaci Facebook na vašem telefonu.
- Klepněte na svou profilovou ikonu v pravém dolním rohu.
- Vyberte Nastavení a soukromí.
- Pokračujte na Přehled soukromí.
- Klepněte na Spustit prohlídku soukromí – průvodce vás provede nastaveními, kde zjistíte, kdo vidí vaše příspěvky (veřejně, přátelé, jen vy, konkrétní lidé), kdo vás může vyhledat podle e-mailu nebo telefonního čísla nebo kdo může vidět informace na vašem profilu – jako je datum narození, vztah nebo město.
- U jednotlivých položek můžete nastavení rovnou upravit dle svých preferencí.
Některé příspěvky si zaslouží širší publikum, jiné by měly zůstat mezi přáteli – nebo dokonce jen pro vaše oči. Facebook navíc pamatuje poslední nastavení viditelnosti, takže pokud jste naposledy zveřejnili příspěvek veřejně, další bude automaticky také veřejný. Proto je důležité viditelnost kontrolovat u každého příspěvku zvlášť. Užitečná je také možnost nastavit viditelnost zpětně – u starších příspěvků můžete jednoduše upravit, kdo je smí vidět.