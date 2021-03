Evoluce Facebooku v kostce: Od Harvardu po celosvětový fenomén

Vzpomenete si, kdy jste se poprvé zaregistrovali na Facebook? Vybavíte si své první pocity, to, co jste na této populární síti zpočátku dělali, a to, jak se k větší či menší nelibosti svých uživatelů neustále proměňovala? Pojďme se v dnešním článku podívat ve stručnosti na to, jak se Facebook postupně vyvíjel, jaké funkce nabízel a kam se v průběhu času dostal.

Z Harvardu mezi prostý lid

Jak jistě většina z vás ví, Facebook se původně zrodil na půdě Harvardovy univerzity, kde Mark Zuckerberg od roku 2002 studoval. V roce 2003 zde zprovoznil webovou stránku s názvem Facemash, na které mohli studenti hodnotit (ne)přitažlivost svých kolegů. Zuckerberg si tehdy příliš nelámal hlavu s povolením ostatních studentů k použití jejich fotografií, a Facemash si vysloužil značnou kritiku. Zuckerberg byl nakonec donucen provoz Facemash ukončit a vydat veřejnou omluvu, a rozhodl se nakonec zaměřit na nový projekt. Ten spatřil světlo světa v únoru roku 2004 pod názvem Thefacebook, a umožňoval studentům vytvořit si zde vlastní profil s fotografií a podrobnými informacemi a propojit se s ostatními – počátky Facebooku zajímavě zachycuje například film Social Network Davida Finchera.

Platforma Thefacebook byla původně určena pouze pro studenty Harvardu (respektive majitele e-mailových adres z Harvardovy univerzity. V průběhu prvního měsíce se do sítě přihlásila zhruba polovina studentů, pak ale přišla žaloba na Marka Zuckerberga – podali ji na něj sourozenci Winklevossovi spolu s Divyou Narendrem, se kterými Zuckerberg dříve spolupracoval na podobném projektu. Zuckerberg byl svými spolustudenty obviněn z toho, že jim ukradl původní koncept a myšlenku, a k vypořádání došlo až v roce 2008, kdy poškození obdrželi jako odškodné část akcií společnosti Facebook. Vraťme se ale zpět k Thefacebook. Tato síť se stala okamžitým hitem a její sláva brzy přesáhla oblast Harvardovy univerzity. Ke konci roku 2004 se na ni již mohli přihlásit studenti téměř všech amerických univerzit, postupně se připojila i Kanada, a začal růst také zájem ze strany obyčejných smrtelníků. Následoval přesun sídla firmy do kalifornského Palo Alto, a o Zuckerbergův web začali jevit zájem i investoři včetně spoluzakladatele PayPal Petera Thiela. Z Thefacebook se později stal Facebook, a pomalu začal přijímat také uživatele mimo vysoké školy. V září roku 2006 již Facebook slavnostně otevřel své virtuální brány úplně všem.

Proměny Facebooku a cesta k aplikaci

To, co Facebooku zůstalo od samého počátku až dodnes, je modrobílý design. V průběhu let se ale změnil vzhled tlačítek, řada funkcí i to, jak vypadá hlavní stránka s kanálem novinek. Na zdi se například zpočátku objevovala aktivita prakticky všeho druhu – kromě statusů přátel jste si tak mohli chtě nechtě přečíst, že se právě rozvedli, přidali se na stránku “Nesnáším, když si koupím vzduch od Lay’s a najdu tam chipsy”, adoptovali virtuálního lachtana nebo že se jim líbí “Instantní čínská nudlová polévka”. Tyto aktivity jste také mohli patřičně okomentovat. Facebook postupně začal nabízet více či méně užitečné funkce, jako byla možnost navrhnout někomu přítele, změnit si jazyk Facebooku na „pirátskou angličtinu“, šťouchnout někoho, nebo třeba někomu darovat virtuální ovci (vzpomínáte na díl seriálu IT Crowd s názvem FriendFace?). Přestože v roce 2007 již nebyly smartphony ničím neznámým, řada lidí ještě stále disponovala klasickými tlačítkovými telefony. Šťastlivci se smartphony se zpočátku mohli ke Facebooku přihlásit přes webové rozhraní prohlížeče na svém telefonu, majitelé tlačítkových telefonů získali možnost registrace svého telefonního čísla a odesílání statusů prostřednictvím SMS zprávy. Facebook se začal stávat čím dál populárnější záležitostí, což mělo za následek mimo jiné také reakce tvůrců na YouTube.

Majitelé iPhonů získali v roce 2007 možnost navštěvovat Facebook ze speciálně upravené stránky iphone.facebook.com, která se spolu s rozšířením smartphonů dalších značek přejmenovala na x.facebook.com. Až do roku 2008 ale nebylo možné využívat mobilní verzi webu Facebooku ke komentování statusů ostatních uživatelů. V roce 2010 začal Facebook experimentovat s vlastní univerzální aplikací, brzy se ale ukázalo, že nešlo o příliš dobrý nápad, a spolu s tím, jak si pro sebe většinu trhu zabraly mobilní operační systémy iOS a Android, rozhodl se Facebook pro separátní aplikace. Později přišla na řadu odlehčená aplikace Facebook Lite a o něco později se z Facebooku a Messengeru staly oddělené aplikace. Facebook neminula ani řada trendů – ještě před pár lety měli možná někteří z vás svou facebookovou zeď zaplavenou žádostmi o prkna, hřebíky a vlnu z Farmville. V oblibě byla také tvorba avatarů a postaviček nebo třeba možnost nastavení tematických profilových fotek. Postupně přibývaly také novinky jiného charakteru, jako třeba možnost přidání úvodní fotografie, četné změny ve způsobu zobrazování hlavní stránky Facebooku, možnost přidání pocitů do statusu nebo možnost označení statusu či komentáře reakcí. Facebook postupně zavedl například také skupiny, možnost vytváření událostí, zakládání dobročinných sbírek nebo třeba funkci, která umožňuje v případě nebezpečné situace oznámit, že je daný uživatel v pořádku, nebo že naopak potřebuje pomoc.

Facebook a aféry

S Facebookem se samozřejmě pojí i nejrůznější aféry. Facebook čelil kritice například kvůli tomu, že ve svých uživatelích vyvolává závislost, pocit, že jim něco utíká, pokud nejsou na Facebooku, a že prohlubuje rozdíly mezi lidmi. Kritiku si ale vysloužila také benevolence, se kterou dříve vedení Facebooku přistupovalo ke zveřejňovanému obsahu. Kritice a vyšetřování čelil Facebook také kvůli porušování soukromí uživatelů, v minulosti došlo také k několika únikům nebo třeba k chybě, v jejímž rámci se soukromé statusy zobrazily jako veřejné. Mezi známé skandály, spojené s Facebookem, patří také aféra Cambridge Analytica, kdy došlo k prodeji informací o desítkách milionů uživatelů.

Kdy jste se k Facebooku připojili vy? Jak na něj vzpomínáte, a pokud už na této síti nejste, co vás přimělo k odchodu?