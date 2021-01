Evoluce ikon nejpopulárnějších nativních aplikací v macOS

Mac App Store slaví letos v lednu deset let od doby svého vzniku. Od té doby prošel řadou změn, stejně tak ale došlo ke změnám ve vzhledu ikonek nejznámějších aplikací. V dnešním článku se podíváme na to, jak vypadala desetiletá evoluce těchto ikonek.

Ikonky iWork

V App Storu pochopitelně nemohou chybět ani nativní aplikace od Applu. Alternativou microsoftího Officu je v případě Applu balíček iWork, obsahující aplikace Pages (pro dokumenty), Numbers (tabulky) a Keynote (prezentace). Celá tato trojice aplikací si pochopitelně za deset let existence Mac App Storu prošla nevyhnutelnou proměnou. Logo Pages v letech 2009 – 2013 sestávalo z nápisu a fialové ikonky kalamáře s perem. V letech2013 – 2014 měla verze aplikace Pages pro Mac ikonku dokumentu a propisky, laděnou do oranžova, v roce 2014 došlo ke zjednodušení loga. V loňském roce s příchodem operačního systému macOS Big Sur se ikonka aplikace Pages začala podobat ikonce své iOS verze, získala čtvercový tvar se zaoblenými rohy, a propiska se přesunula do středu ikonky linkované stránky s uvozovkami v levém horním rohu. Ikonka aplikace Numbers měla zpočátku 3D podobu – ze stránky s tabulkami “vyrůstal” trojorozměrný graf, jehož barva a pozice se postupem let měnila. V letech 2009 – 2014 byl graf zabírán ze šikmého pohledu, v letech 2014 – 2020 měla ikonka aplikace Numbers podobu grafu, vyrůstajícího z tabulky, z čelního pohledu. Stejně jako u všech ikonek došlo i loni ke změně a zjednodušení vzhledu ikonky, která má nyní podobu sloupcového grafu na čtverečkovaném papíře. Také ikonka aplikace Keynote byla zpočátku velice realistická – měla podobu trojrozměrného stolku s lampičkou a prezentací. V letech 2013 – 2014 byl obrázek stolku zbaven modrého pozadí a získal modernější vzhled, v letech 2014 – 2020 byl na stolku zřetelný obrázek stránky s nápisem “Keynote” a koláčovým grafem. V loňském roce s příchodem operačního systému macOS Big Sur získala ikonka aplikace Keynote podobu dvojrozměrného stolku na jednoduchém pozadí s modrobílým vzorem.

Fotogalerie Pages ikonka 1 Pages ikonka 2 Pages ikonka 3 Pages ikonka 4 +9 Fotek Numbers ikonka 1 Numbers ikonka 2 Numbers ikonka 3 Numbers ikonka 4 Keynote ikonka 1 Keynote ikonka 2 Keynote ikonka 3 Keynote ikonka 4 Vstoupit do galerie

Mail, Safari a iTunes

Mezi další populární aplikace od Applu patří e-mailový klient Mail (Pošta), webový prohlížeč Safari a služba iTunes. Aplikace Mail měla od samého počátku podobu poštovní známky s vyobrazeným dravcem, postupem času ale Apple ubíral na detailech. V letech 2001 – 2014 měl obrázek známky výrazné zoubkované okraje a v levém dolním rohu se nacházelo poštovní razítko, v letech 2014 – 2020 ikonka mírně zesvětlala a kulaté razítko se přesunulo do pravého dolního rohu, v loňském roce se ikonka nativního Mailu změnila na jednoduchý obrázek obálky na modrém pozadí. Ke společnosti Apple také neodmyslitelně patří webový prohlížeč Safari. Jeho ikonka se ale v průběhu let – alespoň ve verzi pro Mac – příliš výrazně neměnila. V letech 2003 – 2014 měla podobu kulatého kompasu, od roku 2014 až do nynějška došlo pouze k jejímu zjednodušení s tím, že ve verzi Technology Preview má kompas fialovou barvu namísto modré, v případě WebKit Downloads má ikonka černou barvu. V ikonce aplikace iTunes již od roku 2001 figurují noty. V roce 2001 měla zmíněná ikonka podobu CD a trojice osminových not, od roku 2001 do roku 2010 se jednalo o obrázek CD s dvojicí osminových not, spojených trámcem, a měnila se pouze barva. V letech 2010 – 2012 se noty přesunuly do modrého kroužku s bílým okrajem, v letech 2014 se barva not změnila z černé na bílou, modré pozadí ale zůstalo. V roce 2015 se pozadí změnilo na růžovočervené, v letech 2015 – 2019 měla ikonka aplikace iTunes podobu not v kroužku s modrými, růžovými a fialovými přechody.

Fotogalerie Safari ikonka 1 Safari ikonka 2 Safari ikonka 3 Safari ikonka 4 +14 Fotek Mail ikonka Mail ikonka 2 Mail ikonka 3 iTunes ikonka 1 iTunes ikonka 5 iTunes ikonka 2 iTunes ikonka 4 iTunes ikonka 3 iTunes ikonka 6 iTunes ikonka 7 iTunes ikonka 9 iTunes ikonka 10 iTunes ikonka 8 Vstoupit do galerie

Hudba, Podcasty a TV

S příchodem hudební streamovací služby Apple Music v roce 2015 se v Mac App Storu objevila také příslušná aplikace s ikonkou fialovo-modro-růžových not na bílém pozadí. Podoba této ikonky se změnila až v roce 2020, kdy noty získaly bílou a pozadí růžovočervenou barvu. V roce 2019 se v Mac App Storu nově objevily nativní Podcasty pro Mac – jejich ikonka bílého mikrofonu na fialovém pozadí zůstala dodnes nezměněna. V témže roce se objevila také aplikace TV – její ikonka byla tvořena logem společnosti Apple a nápisem “tv” na černém pozadí. Logo bylo v březnu až září roku 2019 vyvedené v modrozeleném přechodu, poté získalo bílou barvu, která se drží dodnes.

Fotogalerie Apple Music ikonka 1 Apple Music ikonka 2 Podcasty ikonky TV ikonka 1 +2 Fotek TV ikonka 2 Vstoupit do galerie

Mapy, FaceTime a Zprávy

Součástí operačního systému macOS jsou také nativní Mapy. Jejich ikonka měla v letech 2013 – 2017 podobu nakloněné mapy s jednoduchým kompasem v pravém dolním rohu, od roku 2017 došlo ke zjednodušení mapy a přidání loga “3D” do středu kompasu – tato podoba zůstala ikonce macOS Map dodnes. Aplikaci FaceTime na Macu možná máte spojenou se zelenobílou ikonkou, pravdou ale je, že ikonka nativního FaceTimu měla v letech 2011 – 2014 podobu šedé kamery s objektivem uprostřed. V letech 2014 – 2020 došlo ke zjednodušení loga kamery, které rovněž získalo bílou barvu. Apple toto logo umístil do zeleného obdélníku se zaoblenými rohy, v jehož pravém dolním rohu se nacházelo bílé kolečko se zelenou kresbou telefonního sluchátka. Od roku 2020 má ikonka aplikace FaceTime podobu jednoduché bílé kamery v zeleném čtverci se zaoblenými rohy. Nativní Zprávy zpočátku nesly názvem iChat AV a iChat, a jejich ikonka měla podobu modré bubliny s bílým logem kamery ve svém středu. V roce 2012 došlo k přejmenování na Zprávy, ikonka byla tvořena obrázkem velké modré a malé bílé bubliny, v letech 2014 – 2020 došlo pouze k jeho zjednodušení. S příchodem operačního systému macOS Big Sur pak ikonka nativních Zpráv pro Mac získala podobu bílé bubliny ve středu zeleného čtverce se zaoblenými rohy.