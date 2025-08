iOS 26 Beta 5 překvapuje novinkami: Změn je více, než se zdá

Apple právě uvolnil pátou vývojářskou betu systému iOS 26 a přestože se počet výrazných změn zmenšil, přibylo mnoho drobných vylepšení, které ukazují, že Apple intenzivně ladí detaily před zářijovým vydáním. Pojďme se podívat na to nejzajímavější.

Ve Fotoaparátu přibyla možnost přepnout na klasický režim, který obrací směr posunu při výběru mezi režimy. Aplikace Mail má nově samostatné tlačítko „Vybrat“, které dříve bylo schováno pod ikonou tří teček.

iOS 26 přináší také novou animaci na zamykací obrazovce, kdy čísla při zadávání kódu „poskakují“ na svá místa. Když přehráváte hudbu a zamknete telefon, zámek provede novou, plynulou animaci.

iOS 26 beta 5 adds a new animation to the passcode screen pic.twitter.com/ZO54DZokA9

— Aaron (@aaronp613) August 5, 2025