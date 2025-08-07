Tato oblíbená Smart Home aplikace mění logo! Používáte ji?

Doby, kdy měnily aplikace své ikony jako na běžícím páse, jsou již nenávratně pryč. Dnešní doba je v tomto směru naopak velmi konzervativní a to i proto, že vsází na fakt, že jakmile se uživatel jednou na ikonu zvykne, není ku prospěchu věci ji měnit, aby bylo následně jeho zvyklost taktéž nutné přeměnit. Když už pak ke změně ikony dojde, lze leckdy hovořit o zcela minoritní záležitosti, ke které se uchýlili nyní i vývojáři aplikace Philips Hue.
Fotogalerie
Jak můžete sami vidět v galerii výše, ikona aplikace Philips Hue se dočkala úpravy, která je však takřka neviditelná. Zatímco ve spodní části původní ikony totiž svítil nápis Philips, v nové verzi byl tento prvek odstraněn a celá ikona je tak nyní bílá s barevným nápisem Hue. Jedná se tedy o naprostou drobnost, která ale minimálně oko milovníků minimalismu potěší. Přeci jen, bez nápisu Philips vypadá ikona lépe.