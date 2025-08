iPhone s „lidským okem“? Apple testuje revoluční snímač s extrémním dynamickým rozsahem

Apple údajně pokročil ve vývoji revolučního obrazového snímače, který by mohl výrazně zlepšit kvalitu fotografií u budoucích iPhonů. Podle známého čínského leakera na platformě Weibo, vystupujícího jako Fixed Focus Digital, už Apple nový snímač nejen vyvinul, ale už jej i testuje. Základní myšlenku technologie Apple přiblížil v patentu s názvem „Image Sensor With Stacked Pixels Having High Dynamic Range And Low Noise„, který podal minulý měsíc. V dokumentu Apple popisuje snímač schopný zachytit až 20 expozičních kroků dynamického rozsahu. Současné smartphony zvládají většinou mezi 10 a 13 kroky. Lidské oko se odhaduje na 20 až 30 kroků v závislosti na podmínkách.

Takto široký dynamický rozsah by umožnil iPhonu zachytit extrémně kontrastní scény (například člověka stojícího před jasným oknem) bez přepalů nebo ztráty detailů ve stínech. Patent popisuje dvouvrstvou architekturu snímače, kdy horní vrstva (tzv. sensor die) zachycuje světlo, zatímco spodní (logic die) zpracovává signály, redukuje šum a řídí expozici. Klíčovým prvkem je systém LOFIC (Lateral Overflow Integration Capacitor), který umožňuje každému pixelu zpracovat různé úrovně světla současně, čímž eliminuje nutnost více expozic pro HDR snímky. Další technologická novinka se týká potlačení elektronického šumu v reálném čase, a to pomocí vestavěných paměťových obvodů v každém pixelu. Tyto obvody měří tepelný šum a přímo na čipu jej eliminují dřív, než se obraz dále zpracuje. Doposud Apple používal CMOS snímače od Sony, které už také implementují dvouvrstvé uspořádání, ale Apple, jak plyne z patentu, plánuje kompaktnější a originálnější řešení.