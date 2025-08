Apple chystá vlastní ChatGPT

Apple zintenzivňuje nábor nových inženýrů do týmu s názvem „Answers, Knowledge, and Information“. Ten má za úkol vylepšit Siri, Spotlight, Safari a další systémy pro vyhledávání a odpovědi na otázky. Jak naznačují nové inzeráty, tým má za úkol vyvíjet nový „answer engine“. tedy jakýsi odpovědní systém založený na AI, který dokáže prohledávat web a odpovídat na otázky podobně jako ChatGPT. Na webu Applu se v posledních dnech objevilo více než deset pracovních nabídek do tohoto týmu. Jedna z pozic například hledá strojového inženýra pro vylepšení Siri při zodpovídání osobních dotazů, a to s důrazem na ochranu soukromí při využívání osobních dokumentů.

Dle informací Marka Gurmana z Bloombergu jde ale o větší plán než jen Siri. Podle něj Apple zvažuje samostatnou aplikaci s rozhraním podobným ChatGPT a současně pracuje na nové infrastruktuře pro vyhledávání a generování odpovědí. Výsledky této práce by měly být v budoucnu integrovány i do Siri, Spotlightu a Safari. Nová verze Siri má dorazit v roce 2026. Plnohodnotný hlasový asistent typu ChatGPT, který by uměl konverzovat v přirozeném jazyce a odpovídat na obecné dotazy z webu, dorazí dle Gurmana nejdříve v iOS 27. Apple tak očividně nechce zůstat pozadu a chystá rozsáhlejší řešení, které by mohlo konkurovat ChatGPT, Claude nebo Google Gemini.