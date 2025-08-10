Co dělat, když se na Macu některé soubory nezobrazují nebo neotvírají

Mac, respektive macOS, bývá považován za stabilní a spolehlivý systém, ale i tady se občas stane, že některé soubory prostě nejsou k nalezení. Ať už jde o dokumenty, které jste právě stáhli z internetu, přílohy z e-mailu nebo soubory přenesené z externího disku – někdy se jednoduše nezobrazí tam, kde by měly být. Ne vždy za tím ale stojí chyba systému. Často jde o drobnost, kterou lze poměrně snadno vyřešit.
Začněte u Finderu
Nejčastější příčinou bývá to, že soubory jsou pouze skryté. Finder má totiž možnost některé položky nezobrazovat – a to včetně těch, které jste si sami stáhli nebo vytvořili. Doporučuje se proto zkontrolovat nastavení zobrazení, případně zkusit soubor najít pomocí integrovaného vyhledávání (Spotlight).
Složka Stahování, Koš a oprávnění
Pokud víte, že jste soubor stáhli, ale nemůžete ho najít, podívejte se do složky Stahování nebo Koš – často se stává, že soubor skončí právě tam. Další častou překážkou mohou být nedostatečná oprávnění – pokud například otevřete složku, do které nemáte přístup, některé soubory se nezobrazí vůbec. V takovém případě pomůže úprava oprávnění nebo zobrazení obsahu z účtu správce.
Co když nejde soubor otevřít vůbec?
Zvláštní situace nastává, když se soubor sice zobrazuje, ale macOS neví, co s ním. Může jít o méně obvyklý formát – třeba přílohu z Windows počítače, odborný CAD soubor, archiv s neznámým rozšířením nebo starší typ dokumentu, který macOS nepodporuje. V takových případech pomůže použít nástroj, který se specializuje na otevírání široké škály formátů.
Zde přicházejí ke slovu aplikace typu FileViewer Plus
FileViewer PlusFileViewer PlusFileViewer Plus– tedy univerzální prohlížeče, které umožňují zobrazit více než 400 různých typů souborů bez nutnosti instalovat specifické programy pro každý z nich. Tyto aplikace obvykle zvládnou nejen zobrazit dokument, ale často nabídnou i možnosti jednoduché editace nebo převodu do běžnějších formátů. Díky tomu se dají otevřít například soubory RAW, e‑mailové přílohy, komprimované archivy, technické výkresy nebo nestandardní multimediální formáty – vše v rámci jednoho prostředí.
Když už není cesty zpět – obnova ze zálohy
Pokud je soubor skutečně smazaný nebo přepsaný, zbývá ještě možnost obnovy ze zálohy. Pokud používáte Time Machine nebo máte aktivní synchronizaci s iCloud Drive, existuje velká šance, že soubor bude možné jednoduše vrátit zpět do systému. Je to nejméně bolestná cesta, pokud jde o nevratné chyby.
Závěrem: Většinu problémů lze vyřešit i bez technické magie
Zmizení nebo nefunkčnost souborů na Macu nemusí znamenat katastrofu. Často postačí drobná změna v nastavení nebo využití nástroje, který si s netypickými formáty poradí. Pokud narazíte na soubor, který systém neumí otevřít, aplikace typu FileViewer Plus mohou být elegantním a rychlým řešením – bez nutnosti zkoumat, co přesně znamená přípona souboru nebo z jakého programu pochází.