iPhone přivolal české záchranáře k nehodě, na místě je ale čekalo překvapení

O poměrně zajímavou zkušenost se na svém facebookovém profilu podělili záchranáři z Královehradeckého kraje. Ti konkrétně informovali o tom, že nedávno vyjížděli k údajné nehodě, kterou jim nahlásil iPhone skrze funkci automatické detekce autonehody. Tu Apple představil poprvé coby součást iPhone 14 (Pro), přičemž od té doby tato funkce zachránila nejeden lidský život. Nicméně ne vždy přivolá skutečně k nehodě.
Když totiž tentokrát dorazili záchranáři na místo, na které je iPhone přivolal, nenalezli na něm žádnou autonehodu, ale jen rozbitý telefon. Jak se později ukázalo, ten byl ukraden jeho majitelce z odemčeného auta s tím, že jakmile zloděj zjistil, že se jedná o zařízení, které lze lokalizovat pomocí funkce Najít, evidentně se jej rozhodl zbavit vyhozením z jedoucího auta, což zapříčinilo právě spuštění nouzového volání. Telefon si totiž po tvrdém nárazu do vozovky logicky myslel, že byl součástí autonehody a tak vlastně celou situaci vyhodnotil tak, jak měl a zavolal záchranáře. Jak tedy můžete sami vidět, i v České republice na „záchranné volání iPhone“ záchranné složky „slyší“.