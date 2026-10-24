Alza zlevnila stovky produktů Bosch! Pračky, vysavače i nářadí nyní koupíte výrazně levněji

Komerční sdělení: Pokud plánujete nákup nové pračky, lednice, vysavače nebo třeba vybavení do domácí dílny, možná byste neměli příliš otálet. Na Alze totiž právě vrcholí říjnové Alza dny, v rámci kterých internetový obchod zlevnil více než 760 produktů oblíbené značky Bosch. V nabídce přitom najdete jak velké domácí spotřebiče, tak kuchyňské pomocníky nebo elektrické nářadí. U některých produktů lze navíc díky slevovým kódům ušetřit i několik tisíc korun. Akce však končí už 26. října, takže na využití zvýhodněných cen zbývá posledních pár dní.
Pračky, lednice i vysavače za zajímavé ceny
Jedním z lákadel aktuální nabídky je kombinovaná lednice Bosch KGN392ICF Serie 4 s technologií No Frost, kterou nyní pořídíte za 13 592 Kč namísto původních 15 990 Kč. Zajímavě vychází také pračka Bosch WGG242Z2CS Serie 6 s kapacitou 9 kg, jejíž cena klesla z 13 990 Kč na 11 192 Kč.
Výrazně levněji lze pořídit také tyčové vysavače. Například Bosch Unlimited 10 BCS1051POW s výdrží až 100 minut nyní stojí 12 874 Kč oproti původním 16 093 Kč. Cenově dostupnější Bosch Unlimited 6 BBS611BSC pak pořídíte za 3 999 Kč místo 4 999 Kč.
Zlevnilo i nářadí a vybavení do kuchyně
Alza dny však potěší také domácí kutily. Například akumulátorová příklepová vrtačka Bosch Professional GSB 185-LI se dvěma bateriemi a kufrem nyní vychází na 3 383 Kč namísto 4 229 Kč. Elektrický drtič větví Bosch AXT 25 TC pak pořídíte za 10 279 Kč místo 11 422 Kč. Stranou nezůstaly ani kuchyňské spotřebiče. Robot Bosch MUM58259 CreationLine s příkonem 1000 W nyní stojí 6 533 Kč oproti původním 7 686 Kč, zatímco rychlovarná konvice Bosch TWK7203 s regulací teploty zlevnila z 2 590 Kč na 2 072 Kč.
Pro získání uvedených cen stačí při nákupu využít příslušný slevový kód, například ALZADNY10, ALZADNY15 nebo ALZADNY20, který najdete přímo u produktu. Alza dny končí už 26. října 2026, takže pokud máte některý z produktů Bosch vyhlédnutý, rozhodně se vyplatí aktuální nabídku prohlédnout.