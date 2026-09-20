Alza dny míří do finále! Na využití slev zbývá posledních pár dní

Komerční sdělení: Alza dny pomalu míří do finále a pokud jste během nich zatím nic nekoupili, právě teď přichází poslední šance to napravit. Jedna z největších slevových akcí Alzy totiž končí už v pondělí 21. září a spolu s ní zmizí také slevové kódy na desítky tisíc produktů. Aktuálně jich Alza v rámci akce nabízí přes 41 tisíc a výběr sahá od elektroniky přes domácí spotřebiče a gaming až po hračky, chytrou domácnost nebo drogerii.
A právě slevové kódy jsou tím, co dělá závěr Alza dnů zajímavý. U vybraných produktů lze cenu srazit o 10, 15, 20, 25, 35 a v některých případech dokonce 40 %. Například Samsung Galaxy S25 Ultra 12GB/512GB vychází s kódem ALZADNY15 na 27 192 Kč, zatímco herní notebook Lenovo LOQ 15IRX10 s GeForce RTX 5060 pořídíte s kódem ALZADNY10 za 29 989 Kč.
Zajímavé nabídky najdete také mezi televizemi a další elektronikou. OLED televize Philips 55OLED770 s úhlopříčkou 55″, 120Hz panelem, Ambilight a čtveřicí HDMI 2.1 vychází po použití kódu ALZADNY10 na 17 091 Kč a Alza k ní navíc přidává bezdrátová sluchátka Philips. Meta Quest 3 s 512GB úložištěm pak pořídíte za 16 191 Kč. A pokud hledáte nová bezdrátová sluchátka, Nothing Ear (a) Black s hybridním ANC vycházejí díky kódu ALZADNY20 na 1 592 Kč.
Alza dny ale zdaleka nejsou jen o elektronice. Automatický kávovar De’Longhi Eletta Explore ECAM 450.55.S pořídíte s kódem ALZADNY10 za 17 999 Kč, parní pračka AEG 7000 ProSteam LFR73964CC s kódem ALZADNY20 za 14 392 Kč a třeba elektrický kartáček Oral-B iO 6 díky kódu ALZADNY25 za 2 812 Kč. Zlevněná je dokonce i běžná drogerie – například 70 kapslí Ariel Mountain Spring vychází s kódem ALZADNY25 na 439 Kč.
Samostatnou kapitolou jsou pak hračky a LEGO. LEGO Harry Potter 76433 Mandragora s 579 dílky stojí díky kódu ALZADNY35 968 Kč. Slevové kódy se však objevují napříč prakticky celou nabídkou, takže má smysl projít i kategorie, ve kterých byste akci možná běžně nehledali. Třeba SSD Samsung 9100 PRO 2TB lze s kódem ALZADNY35 pořídit za 8 449 Kč a chytrý jistič IMMAX NEO s kódem ALZADNY20 za 380 Kč.
Pokud jste tedy návštěvu Alza dnů odkládali, teď už příliš prostoru nezbývá. Akce končí 21. září 2026 a vzhledem k tomu, že slevy jsou navázané na konkrétní kódy, vyplatí se před dokončením objednávky zkontrolovat, zda jste ten správný skutečně použili. Výběr je tentokrát opravdu obrovský a u dražší elektroniky či spotřebičů už mohou slevové kódy znamenat poměrně zajímavou úsporu.