Alza rozdává příslušenství zdarma! V akci 2+1 získáte kryty, ochranná skla i další vychytávky

Komerční sdělení: Ochranné sklo na iPhone, pouzdro na iPad nebo třeba kryt s MagSafe patří mezi příslušenství, které se dříve či později hodí snad každému majiteli Apple zařízení. A jelikož se zejména ochranná skla mohou při každodenním používání poškodit, není vůbec od věci mít nějaké to náhradní doma v zásobě. Přesně k tomu nyní vybízí Alza, která spustila zajímavou akci na příslušenství své značky AlzaGuard. V rámci nabídky 2+1 zdarma si totiž můžete vybrat tři různé produkty a nejlevnější z nich získáte zcela zdarma. A vzhledem k tomu, že se akce týká široké nabídky ochranných skel, krytů a dalšího příslušenství, rozhodně je z čeho vybírat.
Ochranná skla na iPhone i pouzdra na iPad
Jedním z nejzajímavějších produktů aktuální nabídky jsou bezesporu ochranná skla AlzaGuard 2.5D Glass EasyFit DustFree, která jsou dostupná pro celou řadu iPhonů včetně nejnovějších modelů iPhone 18 Pro a 18 Pro Max. Jejich velkou výhodou je především přiložený instalační rámeček, díky kterému by mělo být nalepení skla na displej podstatně jednodušší. V balení navíc najdete rovnou tři skla, takže máte k dispozici i náhradní kusy. Například varianta pro iPhone 17 Pro a 18 Pro vychází na 353 Kč, přičemž členové AlzaPlus+ ji mohou získat za 318 Kč.
Pokud pak dáváte přednost ochraně celého telefonu, za pozornost stojí průhledný kryt AlzaGuard Crystal Clear TPU Case kompatibilní s MagSafe. Ten je dostupný například pro iPhone 17 Pro a 18 Pro za 244 Kč, respektive 219 Kč s AlzaPlus+. Zajímavou alternativou je také ultratenký aramidový kryt AlzaGuard Ultra Slim Aramid Case pro iPhone 16 Pro, který má tloušťku pouhých 0,5 mm.
Výhodněji pořídíte i příslušenství pro iPad a MacBook
Akce však zdaleka není jen o iPhonech. Například majitelé iPadů mohou sáhnout po ochranných pouzdrech AlzaGuard Protective Flip Cover, která kromě ochrany zařízení poslouží také jako praktický stojánek. Vybrané varianty navíc podporují Apple Pencil a automatické probouzení či uspávání displeje. V nabídce nechybí ani ochranná skla pro iPad Air či iPad Pro.
Zajímavé příslušenství najdete rovněž pro MacBooky. Alza totiž nabízí například magnetické privátní filtry AlzaGuard Magnetic Privacy Filter pro MacBook Air 15″ nebo MacBook Pro 14″. Ty omezují pozorovací úhel displeje, takže mohou přijít vhod při práci v kavárně, kanceláři nebo třeba ve vlaku.
Samotné využití akce je přitom velmi jednoduché. Stačí si z nabídky označených produktů AlzaGuard vybrat tři různé kusy, vložit je do košíku a nejlevnější z nich získáte automaticky zdarma. Není tedy potřeba zadávat žádný slevový kód ani složitě řešit další podmínky. Pokud tak plánujete nákup ochranného skla, nového krytu nebo jiného příslušenství pro svá Apple zařízení, současná nabídka Alzy může být zajímavou příležitostí, jak při nákupu ušetřit.