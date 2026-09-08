PanzerGlass představil revoluční ochranu pro chystané Apple novinky. Hvězdou je sklo Platinum, šokovalo první ohebné sklo

Společnost PanzerGlass, výrobce prémiového příslušenství pro mobilní zařízení, odhalila na veletrhu IFA komplexní portfolio inovativního ochranného příslušenství pro blížící se mobilní novinky od společnosti Apple. Návštěvníci si mohli prohlédnout nejen evoluci oblíbených produktů, ale především zcela nové koncepty – od neviditelných skel přes prémiové aramidové kryty až po exkluzivní prototyp prvního ohebného tvrzeného skla. K představení iPhone 18 Pro a dalších Apple novinek pak dojde ve středu 9. září.
Novinky v ochraně displeje: PanzerGlass Endless Fit a ochranné sklo pro každý den PanzerGlass Platinum
Kromě oblíbených variant, jako je dostupná verze Ultra-Wide Fit, a speciální edice Ceramic II, Privacy či Anti-Reflective, se pozornost upírala na zcela nové modely:
- PanzerGlass Endless Fit: Ochrana, kterou nevidíte ani necítíte. Sklo sahá až k samotnému rámečku telefonu a díky precizně zaobleným hranám jej neucítíte ani při ovládání gesty přes okraj displeje. Dokonale splyne s telefonem, a přitom ho chrání. Kompatibilní s většinou krytů CARE a nově také dostupné pro Apple Watch 9 a novější.
- PanzerGlass Platinum: Hlavní hvězda letošního veletrhu a naše dosud nejodolnější sklo. Platinum přináší mimořádnou odolnost proti poškrábání, včetně písku, který patří mezi nejčastější příčiny škrábanců na displeji. Jeho odolnost ukázala i živá demonstrace na IFA: jako jediné sklo z portfolia PanzerGlass odolalo tlaku řezáku na sklo, zatímco ostatní skla praskla. V reálném životě tak nabízí ještě vyšší ochranu například proti tlaku klíčů či jiných ostrých předmětů v přeplněné kabelce. Nově jsme navíc testování rozšířili o pád telefonu displejem na rovnou plochu, kde Platinum dosahuje 2× vyšší odolnosti oproti klasickému Ultra-Wide Fit.
Novinky samozřejmě nabídnou jednoduchou a přesnou instalaci díky bezprašnému instalačnímu boku. Dalším vylepšením je u skel také antistatická vrstva na adhezivní straně, která odpuzuje smítka prachu. Instalace Ultra-Wide Fit se základním balením je tak také o mnoho příjemnější.
Nové kryty CARE: Od tkaných materiálů po ultra lehký aramid
Bohatá nabídka krytů CARE se rozrůstá o prémiové materiály a vylepšené funkce, přičemž plně zachovává kompatibilitu s MagSafe:
- CARE Fusion Fabric: Zcela nové kryty z tkaného materiálu, které perfektně padnou do ruky. Jejich údržba je neuvěřitelně snadná. V případě znečištění je stačí omýt běžným mýdlem a vodou.
- CARE Discovery: Pro náročné uživatele je tu kryt z prémiového aramidového vlákna, který spojuje vysokou odolnost s minimálními rozměry. U modelu Pro váží pouhých 16,2 gramu a s tloušťkou jen 0,9 mm prakticky nemění rozměry ani charakter telefonu. Výsledkem je suverénně nejlehčí kryt, který chrání, aniž by z elegantního telefonu udělal těžkou a objemnou cihlu.
- Kryty CARE Flow, Samba a Kickstand: Nový Flow přináší haptické tlačítko Camera Control pro přesné a přirozené ovládání fotoaparátu přímo přes kryt. Samba sází na perfektní colour matching a přichází v očekávaných barvách sladěných s novými iPhony Pro. Oblíbený Kickstand pak rozšiřuje nabídku o variantu Smokey, která společně s CARE Urban Smokey dostává novou povrchovou úpravu omezující ulpívání otisků prstů – kryt tak zůstává déle čistý a perfektní na pohled.
Novinkou je také nový vodotěsný kryt pro Apple Watch, který zabraňuje styku hodinek s vodou díky certifikaci IP68 a je dostupný pro Apple Watch 9 a novější.
Fotogalerie
Ochrana fotoaparátů a nové nabíjení Empower
O ochranu fotoaparátu se stará PanzerGlass Fender – tenký hliníkový prvek v barvě telefonu, který chrání celou oblast fotoaparátu, ale díky colour matchingu dokonale splývá s jeho původním designem. Alternativou jsou oblíbené HOOPS, které chrání samotné čočky fotoparátu v čiré, černé barvě nebo ve zlaté či stříbrné variantě s třpytkami
Významnou zprávou je také rozšíření nabíjecího portfolia Empower, které nově kromě nabíječky se zabudovaným kabelem a cestovní varianty přivítalo cenově dostupnější řadu Essentials. Bližší informace o kompletní nabídce nabíjení budou představeny později.
Pohled do budoucnosti: První ohebné sklo PanzerGlass
Zlatým hřebem prezentace byl prototyp prvního ohebného skla PanzerGlass pro velmi očekávanou skládací novinku od Apple. Ačkoliv si někteří návštěvníci zprvu mohli myslet, že jde o pouhou fólii, demonstrativní zlomení a roztříštění materiálu je přesvědčilo o opaku.
- Extrémně tenké: S tloušťkou pouhých 30 mikronů je tenčí než drtivá většina lidských vlasů.
- Vysoká odolnost: Materiál je testován na více než 10 000 ohybů.
- Inovativní instalace: V budoucnu bude sklo dodáváno v unikátním all-in-one boxu, který zajistí bezchybnou aplikaci na přední i vnitřní displej současně.